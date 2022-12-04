https://uz.sputniknews.ru/20221204/futbolisty-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-poluchili-nagrady-30480338.html

Футболисты с ограниченными возможностями получили награды

Футболисты с ограниченными возможностями получили награды

Членам национальной сборной по футболу с ограниченными возможностями, завоевавшим бронзовые медали чемпионата мира, вручили автомобили.

2022-12-04T17:24+0500

2022-12-04T17:24+0500

2022-12-04T17:24+0500

спорт

футбол

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автомобиль

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ТАШКЕНТ, 4 декабря — Sputnik. Узбекистанские футболисты с ограниченными возможностями, завоевавшие бронзовую медаль на чемпионате мира, получили награды.Члены сборной команды получили от президента в качестве награды автомобили "Кобальт", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).В церемонии награждения спортсменов приняли участие советник президента Одил Абдурахманов, министр развития спорта Адхам Икрамов, председатель Национального паралимпийского комитета Мухторхан Ташходжаев, глава Национального олимпийского комитета Ойбек Касымов, первый вице-президент УФА Равшан Ирматов и другие официальные лица.Сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира среди футболистов-ампутантов, проходившем в Турции. В матче за третье место узбекистанцы одержали победу над сборной Гаити со счетом 4:2.На групповом этапе узбекистанцы обыграли Польшу 3:1, Испанию 3:0 и Танзанию 2:0 и вышли в плей-офф. В полуфинале Нимчорак обыграл сборную Колумбии со счетом 4:1. В четвертьфинале они обыграли Италию со счетом 4:0. В полуфинале сборная уступила Турции 0:1 и не попала в финал.Ранее сборная Узбекистана среди спортсменов с ограниченными возможностями завоевала на чемпионате мира три золотые (2007, 2010, 2012), одну серебряную (1998) и две бронзовые (1991, 2002) медали.Читайте также: В Катаре башню подсветили в честь Пеле - видео

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