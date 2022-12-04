https://uz.sputniknews.ru/20221204/v-katare-bashnyu-podsvetili-v-chest-pele---video-30477826.html
В Катаре башню подсветили в честь Пеле - видео
В Катаре башню подсветили в честь Пеле - видео
Так в поклонники и организаторы Чемпионата мира по футболу пожелали скорейшего выздоровления легендарному футболисту. 04.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-04T15:21+0500
2022-12-04T15:21+0500
2022-12-04T15:21+0500
чм-2022 по футболу в катаре
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ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Катаре высотное здание подсветили в цвета бразильского флага и разместили на нем фотографию легендарного футболиста Пеле. Так поклонники пожелали трехкратному чемпиону мира по футболу скорейшего выздоровления.Накануне стало известно, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию. 82-летнему бразильцу оказывают паллиативную помощь. Как сообщает бразильское издание Folha de Sao Paulo, Пеле был госпитализирован во вторник, ему диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Врачи сообщили, что легендарного футболиста доставили в больницу "для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года".Пеле 82 года, в 2022 году его дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.Читайте также: Суарес заплакал после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира в Катаре
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катар, бразилия, футболист
катар, бразилия, футболист
В Катаре башню подсветили в честь Пеле - видео
Так в поклонники и организаторы Чемпионата мира по футболу пожелали скорейшего выздоровления легендарному футболисту.
ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Катаре высотное здание подсветили в цвета бразильского флага и разместили на нем фотографию легендарного футболиста Пеле.
Так поклонники пожелали трехкратному чемпиону мира по футболу скорейшего выздоровления.
Накануне стало известно, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию. 82-летнему бразильцу оказывают паллиативную помощь.
"Друзья мои, хочу успокоить всех и настроить на позитивный лад. Я полон сил и надежд и продолжаю свое обычное лечение", - заверил сегодня своих фанатов Пеле.
Как сообщает бразильское издание Folha de Sao Paulo, Пеле был госпитализирован во вторник, ему диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Врачи сообщили, что легендарного футболиста доставили в больницу "для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года".
Пеле 82 года, в 2022 году его дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.