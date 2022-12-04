https://uz.sputniknews.ru/20221204/opek-prodoljit-sokraschat-dobychu-nefti-30482743.html
ОПЕК+ продолжит сокращать добычу нефти
ОПЕК+ продолжит сокращать добычу нефти
На заседании страны-участницы решили сохранить текущие договоренности.
2022-12-04T19:23+0500
2022-12-04T19:23+0500
2022-12-04T20:14+0500
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Члены Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки и продолжить сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания, сообщает РИА Новости.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023-го, потому и решил вновь сократить добычу.Между тем, вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия-24", что Россия не примет потолок цен на нефть.Читайте также: Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+
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опек+ добыча нефти потолок цен новак сокращение добычи рыночные цены
опек+ добыча нефти потолок цен новак сокращение добычи рыночные цены
ОПЕК+ продолжит сокращать добычу нефти
19:23 04.12.2022 (обновлено: 20:14 04.12.2022)
На заседании страны-участницы решили сохранить текущие договоренности.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Члены Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки и продолжить сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания, сообщает РИА Новости
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"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — говорится в документе.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023-го, потому и решил вновь сократить добычу.
Между тем, вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия-24", что Россия не примет потолок цен на нефть.
"Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", — добавил вице-премьер.