https://uz.sputniknews.ru/20221204/opek-prodoljit-sokraschat-dobychu-nefti-30482743.html

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу нефти

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу нефти

На заседании страны-участницы решили сохранить текущие договоренности.

2022-12-04T19:23+0500

2022-12-04T19:23+0500

2022-12-04T20:14+0500

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добыча нефти

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Члены Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки и продолжить сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания, сообщает РИА Новости.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023-го, потому и решил вновь сократить добычу.Между тем, вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия-24", что Россия не примет потолок цен на нефть.Читайте также: Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+

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