https://uz.sputniknews.ru/20221204/rossiya-privlechet-bolee-120-tys-trudovyx-migrantov-v-2023-godu-30483141.html

Россия привлечет более 120 тыс. трудовых мигрантов в 2023 году

Россия привлечет более 120 тыс. трудовых мигрантов в 2023 году

Власти также утвердили квоту на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан на следующий год.

2022-12-04T20:21+0500

2022-12-04T20:21+0500

2022-12-04T20:21+0500

россия

трудовые мигранты

иностранные граждане

квота

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ТАШКЕНТ, 4 декабря — Sputnik. В 2023 году Россия планирует привлечь около 124 тысяч иностранных рабочих. Соответствующее решение правительства Российской Федерации появилось на портале нормативных правовых документов.Согласно решению, наибольшее количество иностранных граждан правительство планирует привлечь по следующим рабочим специальностям:Потребность в неквалифицированной рабочей силе составляет более 7,2 тысячи человек.В 2023 году квота на оформление приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан осталась на уровне прошлого года — 123 943 человека.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем

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