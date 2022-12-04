https://uz.sputniknews.ru/20221204/vsu-obstrelyali-donetsk-i-novoluganskoe-ranen-mirnyy-jitel-30476056.html
ВСУ обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель
ВСУ обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель
ВСУ выпустили более десяти снарядов калибром 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР.
2022-12-04T13:17+0500
2022-12-04T13:17+0500
2022-12-04T13:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Читайте также: СВО: возможен ли удар по ВСУ из Беларуси?
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специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса донецк новолуганское обстрел снаряды 152 миллиметров
специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса донецк новолуганское обстрел снаряды 152 миллиметров
ВСУ обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель
13:17 04.12.2022 (обновлено: 13:43 04.12.2022)
ВСУ выпустили более десяти снарядов калибром 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР.
ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik.
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08:51 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10:05 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 10:50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.