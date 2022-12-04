https://uz.sputniknews.ru/20221204/vsu-obstrelyali-donetsk-i-novoluganskoe-ranen-mirnyy-jitel-30476056.html

ВСУ обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель

ВСУ обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель

ВСУ выпустили более десяти снарядов калибром 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР.

2022-12-04T13:17+0500

2022-12-04T13:17+0500

2022-12-04T13:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

обстрел

россия

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ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Новолуганское, ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ведомство добавило, что в 10.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новолуганское. По данным представительства, в результате обстрела был ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, были повреждены здания школы и котельной.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Читайте также: СВО: возможен ли удар по ВСУ из Беларуси?

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