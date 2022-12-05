https://uz.sputniknews.ru/20221205/ekologichnost-i-bezopasnost-uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichayut-v-standartizatsii-produktsii-30510290.html

Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции

Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции

О новом направлении партнерства в интервью Sputnik рассказал торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.

2022-12-05T20:22+0500

2022-12-05T20:22+0500

2022-12-05T20:53+0500

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интервью

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россия

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. На днях Торговое представительство России в Узбекистане провело профильный семинар по вопросам стандартизации, технического регулирования и оценки соответствия в области строительных материалов. Участие в нем принимали специалисты двух стран.Стандартизация продукции – новое направление деятельности Торгового представительства. Недавно в штат представительства назначили профильного специалиста с соответствующей квалификацией.Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о целях работы в этом направлении и перспективных направлениях сотрудничества.Эти требования относятся к цементу, стеновым материалам, железобетонным конструкциям, различным изоляционным материалам и изделиям, необходимым для строительной, дорожной и железнодорожной отрасли, коммунального хозяйства и других сфер.Партнерство в этой сфере имеет особое значение, поскольку Россия была и остается одним из основных партнеров Узбекистана в строительной отрасли.По данным Ассоциации "Узпромстройматериалы", по итогам 2021 г. товарооборот строительных материалов между двумя странами составил более $280 млн, причем основной объем приходился именно на поставки из России в республику – более $250 млн.В основном из России в Узбекистан поставляют древесно-стружечные плиты, лакокрасочные изделия, обои. В свою очередь, Узбекистан экспортирует ПВХ профиль, трубы и изделия из пластика, керамические изделия и изделия из металла.Торговое представительство в этом вопросе не планирует ограничиваться только строительными материалами. Две страны будут прорабатывать сотрудничество в стандартизации и других видов продукции. Такое техническое регулирование направлено на защиту жизни и здоровья граждан, охрану экологии, обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережение, пояснил торговый представитель.В частности, в декабре Торгпредство совместно с Узбекским агентством по техническому регулированию планируют провести подобный же семинар в области электротехники, а в дальнейшем – и в других сферах.Перспективными направлениями стандартизации также являются защита жизни или здоровья граждан, услуги, пожарная безопасность, медицина и образование.Важным элементом сотрудничества станет обмен опытом в области стандартизации и технического регулирования. Так, в России система стандартизации постоянно совершенствуется.Узбекистанские предприниматели могут ознакомиться с российскими стандартами продукции в Узбекском агентстве по техническому регулированию или в его подведомственном Институте стандартов, подчеркнул Константин Злыгостев.Читайте также: В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк — видео

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торговое представительство россии в узбекистане константин злыгостев интервью стандартизация техническое регулирование строительные материалы электротехника сельское хозяйство текстиль экспорт импорт торговый партнер