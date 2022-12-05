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Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции
Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции
О новом направлении партнерства в интервью Sputnik рассказал торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.
2022-12-05T20:22+0500
2022-12-05T20:53+0500
экономика
интервью
торговое представительство
сотрудничество
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. На днях Торговое представительство России в Узбекистане провело профильный семинар по вопросам стандартизации, технического регулирования и оценки соответствия в области строительных материалов. Участие в нем принимали специалисты двух стран.Стандартизация продукции – новое направление деятельности Торгового представительства. Недавно в штат представительства назначили профильного специалиста с соответствующей квалификацией.Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о целях работы в этом направлении и перспективных направлениях сотрудничества.Эти требования относятся к цементу, стеновым материалам, железобетонным конструкциям, различным изоляционным материалам и изделиям, необходимым для строительной, дорожной и железнодорожной отрасли, коммунального хозяйства и других сфер.Партнерство в этой сфере имеет особое значение, поскольку Россия была и остается одним из основных партнеров Узбекистана в строительной отрасли.По данным Ассоциации "Узпромстройматериалы", по итогам 2021 г. товарооборот строительных материалов между двумя странами составил более $280 млн, причем основной объем приходился именно на поставки из России в республику – более $250 млн.В основном из России в Узбекистан поставляют древесно-стружечные плиты, лакокрасочные изделия, обои. В свою очередь, Узбекистан экспортирует ПВХ профиль, трубы и изделия из пластика, керамические изделия и изделия из металла.Торговое представительство в этом вопросе не планирует ограничиваться только строительными материалами. Две страны будут прорабатывать сотрудничество в стандартизации и других видов продукции. Такое техническое регулирование направлено на защиту жизни и здоровья граждан, охрану экологии, обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережение, пояснил торговый представитель.В частности, в декабре Торгпредство совместно с Узбекским агентством по техническому регулированию планируют провести подобный же семинар в области электротехники, а в дальнейшем – и в других сферах.Перспективными направлениями стандартизации также являются защита жизни или здоровья граждан, услуги, пожарная безопасность, медицина и образование.Важным элементом сотрудничества станет обмен опытом в области стандартизации и технического регулирования. Так, в России система стандартизации постоянно совершенствуется.Узбекистанские предприниматели могут ознакомиться с российскими стандартами продукции в Узбекском агентстве по техническому регулированию или в его подведомственном Институте стандартов, подчеркнул Константин Злыгостев.Читайте также: В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк — видео
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торговое представительство россии в узбекистане константин злыгостев интервью стандартизация техническое регулирование строительные материалы электротехника сельское хозяйство текстиль экспорт импорт торговый партнер
торговое представительство россии в узбекистане константин злыгостев интервью стандартизация техническое регулирование строительные материалы электротехника сельское хозяйство текстиль экспорт импорт торговый партнер

Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции

20:22 05.12.2022 (обновлено: 20:53 05.12.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровТорговый представитель России в Республике Узбекистан Константин Злыгостев.
Торговый представитель России в Республике Узбекистан Константин Злыгостев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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О новом направлении партнерства в интервью Sputnik рассказал торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. На днях Торговое представительство России в Узбекистане провело профильный семинар по вопросам стандартизации, технического регулирования и оценки соответствия в области строительных материалов. Участие в нем принимали специалисты двух стран.
Стандартизация продукции – новое направление деятельности Торгового представительства. Недавно в штат представительства назначили профильного специалиста с соответствующей квалификацией.
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о целях работы в этом направлении и перспективных направлениях сотрудничества.
"Сейчас к строительным материалам и изделиям предъявляются высокие требования, они должны отвечать не только показателю "цена-качество", но и быть безопасными, современными, технологичными и энергосберегающими", - пояснил Константин Злыгостев выбор темы первого семинара.
Эти требования относятся к цементу, стеновым материалам, железобетонным конструкциям, различным изоляционным материалам и изделиям, необходимым для строительной, дорожной и железнодорожной отрасли, коммунального хозяйства и других сфер.
"Совместное рассмотрение вопросов технического регулирования и стандартизации в данной области позволит достичь согласованности производителей и потребителей при формировании требований к продукции, что позволит обеспечить в том числе нашу безопасность и отсутствие вреда, как для здоровья человека, так и для окружающей среды", - рассказал он.
Партнерство в этой сфере имеет особое значение, поскольку Россия была и остается одним из основных партнеров Узбекистана в строительной отрасли.
По данным Ассоциации "Узпромстройматериалы", по итогам 2021 г. товарооборот строительных материалов между двумя странами составил более $280 млн, причем основной объем приходился именно на поставки из России в республику – более $250 млн.
В основном из России в Узбекистан поставляют древесно-стружечные плиты, лакокрасочные изделия, обои. В свою очередь, Узбекистан экспортирует ПВХ профиль, трубы и изделия из пластика, керамические изделия и изделия из металла.
"Мы плотно работаем в данном направлении с нашими коллегами из Минпромторга России, Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Ассоциацией "Узпромстройматериалы". Уже сформирован перечень продукции, которую готовы поставлять узбекские производители", - сказал Злыгостев.
Торговое представительство в этом вопросе не планирует ограничиваться только строительными материалами. Две страны будут прорабатывать сотрудничество в стандартизации и других видов продукции. Такое техническое регулирование направлено на защиту жизни и здоровья граждан, охрану экологии, обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережение, пояснил торговый представитель.
В частности, в декабре Торгпредство совместно с Узбекским агентством по техническому регулированию планируют провести подобный же семинар в области электротехники, а в дальнейшем – и в других сферах.
"В первую очередь, эти вопросы целесообразно рассматривать применительно к продукции и отраслям, составляющим основную товарооборота России и Узбекистана, а именно – к продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, легкой промышленности, текстиля и изделий из него, машин, оборудования и транспортных средств", - пояснил Константин Злыгостев.
Перспективными направлениями стандартизации также являются защита жизни или здоровья граждан, услуги, пожарная безопасность, медицина и образование.
Важным элементом сотрудничества станет обмен опытом в области стандартизации и технического регулирования. Так, в России система стандартизации постоянно совершенствуется.
"К перспективным направлениям стандартизации в России можно отнести искусственный интеллект, кибер-физические системы, робототехнику, строительство, нефтегазовую и горнорудною отрасли, биометрию, дорожный транспорт и инфраструктуру, энергетику и водородные технологии, здравоохранение и персональные медицинские помощники", - рассказал он.
Узбекистанские предприниматели могут ознакомиться с российскими стандартами продукции в Узбекском агентстве по техническому регулированию или в его подведомственном Институте стандартов, подчеркнул Константин Злыгостев.
Читайте также: В Джизаке может открыться еще один узбекско-российский технопарк — видео
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