https://uz.sputniknews.ru/20221205/gorodskie-avtobusy-v-tashkente-rabotayut-bez-sboev-30494923.html

Городские автобусы в Ташкенте работают без сбоев

Городские автобусы в Ташкенте работают без сбоев

На газовых заправках открыли отдельные коридоры для общественного транспорта 05.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-05T13:37+0500

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общество

ташкент

узбекистан

гололед

общественный транспорт

автобусы

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. На газовых заправках в Ташкенте выделили отдельные коридоры для общественного транспорта, сообщили в в Управлении "Тошшахартрансхизмата".На 12 часов дня 5 декабря в столице на маршруты вышло около 900 автобусов.Гололёд на дорогах влияет на скорость движения общественного транспорта, в связи с чем интервалы в движении автобусов увеличиваются.Сотрудники "Тошшахартрансхизмата" принимают меры по оперативному устранению проблем, возникающих при движении на маршрутах, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента

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ташкент, узбекистан, гололед, общественный транспорт, автобусы