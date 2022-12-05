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Городские автобусы в Ташкенте работают без сбоев
Городские автобусы в Ташкенте работают без сбоев
На газовых заправках открыли отдельные коридоры для общественного транспорта 05.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-05T13:37+0500
2022-12-05T13:37+0500
2022-12-05T13:37+0500
общество
ташкент
узбекистан
гололед
общественный транспорт
автобусы
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. На газовых заправках в Ташкенте выделили отдельные коридоры для общественного транспорта, сообщили в в Управлении "Тошшахартрансхизмата".На 12 часов дня 5 декабря в столице на маршруты вышло около 900 автобусов.Гололёд на дорогах влияет на скорость движения общественного транспорта, в связи с чем интервалы в движении автобусов увеличиваются.Сотрудники "Тошшахартрансхизмата" принимают меры по оперативному устранению проблем, возникающих при движении на маршрутах, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
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ташкент, узбекистан, гололед, общественный транспорт, автобусы
ташкент, узбекистан, гололед, общественный транспорт, автобусы
Городские автобусы в Ташкенте работают без сбоев
На газовых заправках открыли отдельные коридоры для общественного транспорта
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
На газовых заправках в Ташкенте выделили отдельные коридоры для общественного транспорта, сообщили
в в Управлении "Тошшахартрансхизмата".
На 12 часов дня 5 декабря в столице на маршруты вышло около 900 автобусов.
Гололёд на дорогах влияет на скорость движения общественного транспорта, в связи с чем интервалы в движении автобусов увеличиваются.
Сотрудники "Тошшахартрансхизмата" принимают меры по оперативному устранению проблем, возникающих при движении на маршрутах, подчеркнули в пресс-службе.