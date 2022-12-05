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https://uz.sputniknews.ru/20221205/otmeneny-reysy-vsex-mejdugorodnix-avtobusov-iz-tashkenta-30493968.html
Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
Такое решение Минтранс принял в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров.
2022-12-05T13:03+0500
2022-12-05T13:03+0500
общество
ташкент
автобусы
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с плохими погодными условиями с 5 декабря временно останавливается движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала.Об этом сообщила информационная служба Министерства транспорта.О возобновлении движения автобусов власти сообщат дополнительно.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
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междугородние автобусы автовокзал ташкент отмена погодные условия министерство транспорта узбекистана
междугородние автобусы автовокзал ташкент отмена погодные условия министерство транспорта узбекистана

Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента

13:03 05.12.2022
© Пресс-служба Управления транспортаАвтовокзал Ташкента
Автовокзал Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2022
© Пресс-служба Управления транспорта
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Такое решение Минтранс принял в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с плохими погодными условиями с 5 декабря временно останавливается движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала.
Об этом сообщила информационная служба Министерства транспорта.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров в связи с морозом, возникшим на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдаемых в нашей республике, с 5 декабря 2022 года временно отменено движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала", - говорится в сообщении.
О возобновлении движения автобусов власти сообщат дополнительно.
Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
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