https://uz.sputniknews.ru/20221205/otmeneny-reysy-vsex-mejdugorodnix-avtobusov-iz-tashkenta-30493968.html

Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента

Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента

Такое решение Минтранс принял в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров.

2022-12-05T13:03+0500

2022-12-05T13:03+0500

2022-12-05T13:03+0500

общество

ташкент

автобусы

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с плохими погодными условиями с 5 декабря временно останавливается движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала.Об этом сообщила информационная служба Министерства транспорта.О возобновлении движения автобусов власти сообщат дополнительно.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом

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междугородние автобусы автовокзал ташкент отмена погодные условия министерство транспорта узбекистана