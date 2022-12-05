https://uz.sputniknews.ru/20221205/otmeneny-reysy-vsex-mejdugorodnix-avtobusov-iz-tashkenta-30493968.html
Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
Такое решение Минтранс принял в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров.
2022-12-05T13:03+0500
2022-12-05T13:03+0500
2022-12-05T13:03+0500
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ташкент
автобусы
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с плохими погодными условиями с 5 декабря временно останавливается движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала.Об этом сообщила информационная служба Министерства транспорта.О возобновлении движения автобусов власти сообщат дополнительно.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
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междугородние автобусы автовокзал ташкент отмена погодные условия министерство транспорта узбекистана
междугородние автобусы автовокзал ташкент отмена погодные условия министерство транспорта узбекистана
Отменены рейсы всех междугородних автобусов из Ташкента
Такое решение Минтранс принял в связи с погодными условиями для безопасности пассажиров.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с плохими погодными условиями с 5 декабря временно останавливается движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала.
Об этом сообщила
информационная служба Министерства транспорта.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров в связи с морозом, возникшим на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдаемых в нашей республике, с 5 декабря 2022 года временно отменено движение всех междугородних автобусов с Ташкентского автовокзала", - говорится в сообщении.
О возобновлении движения автобусов власти сообщат дополнительно.