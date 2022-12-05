https://uz.sputniknews.ru/20221205/iz-za-xolodov-rezko-vyroslo-potreblenie-gaza-i-elektrichestva-30500524.html
Из-за холодов резко выросло потребление газа и электричества
Из-за холодов резко выросло потребление газа и электричества
В Минэнерго и "Худудгазтаъминот" рассказали о предпринимаемых мерах по обеспечению жителей газом.
2022-12-05T15:44+0500
2022-12-05T15:44+0500
2022-12-05T16:04+0500
общество
энергетика
холод
министерство энергетики узбекистана
худудгазтаъминот
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с резким понижением температуры в Узбекистане резко возросло потребление природного газа и электричества.За прошедшие сутки АО "Худудгазтаъминот" поставило населению более 68 млн кубометров природного газа. При этом, в 516 махаллях снизилось давление в газовых трубах, а у 14 тысяч абонентов подача газа и вовсе прекратилась, сообщили в пресс-службе предприятия.АО "Худудгазтаъминот" привлекло к устранению неполадок более 10 тысяч сотрудников. Для решения проблемы специалисты повысили выходное давление на газораспределительных станциях "Бинокор" и "Бектемир", что позволит нормализовать подачу газу жителям.Электростанции за сутки выработали 224 млн кВт/ч электроэнергии. Из них 221,9 млн кВт/ч электричества поставили потребителям, сообщают в пресс-службе Министерства энергетики.Населению поставили 0,9 тыс. тонн сжиженного газа и 5,6 тыс тонн местного угля.В связи с возросшим потреблением, в некоторых регионах республики начались кратковременные отключения электричества (от полутора до двух часов).Также из-за низкого давления в газопроводах в некоторых районах Ташкентской, Бухарской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Джизакской и Навоийской областей наблюдались перебои в поступлении природного газа.Все предприятия по добыче и выработке энергоресурсов работают в обычном режиме, сообщили в министерстве. На всех предприятиях формируют штабы, организуют круглосуточное дежурство.Кроме того, на предприятиях электросетей создано 532 бригады по предупреждению и устранению неисправностей, а на предприятиях газоснабжения - 244 бригады.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
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узбекистан природный сжиженый газ электричество уголь министерство энергетики худудгазтаъминот поставки топлива потребление аварийные бригады
узбекистан природный сжиженый газ электричество уголь министерство энергетики худудгазтаъминот поставки топлива потребление аварийные бригады
Из-за холодов резко выросло потребление газа и электричества
15:44 05.12.2022 (обновлено: 16:04 05.12.2022)
В Минэнерго и "Худудгазтаъминот" рассказали о предпринимаемых мерах по обеспечению жителей газом.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В связи с резким понижением температуры в Узбекистане резко возросло потребление природного газа и электричества.
За прошедшие сутки АО "Худудгазтаъминот" поставило населению более 68 млн кубометров природного газа. При этом, в 516 махаллях снизилось давление в газовых трубах, а у 14 тысяч абонентов подача газа и вовсе прекратилась, сообщили
в пресс-службе предприятия.
АО "Худудгазтаъминот" привлекло к устранению неполадок более 10 тысяч сотрудников. Для решения проблемы специалисты повысили выходное давление на газораспределительных станциях "Бинокор" и "Бектемир", что позволит нормализовать подачу газу жителям.
Электростанции за сутки выработали 224 млн кВт/ч электроэнергии. Из них 221,9 млн кВт/ч электричества поставили потребителям, сообщают
в пресс-службе Министерства энергетики.
Населению поставили 0,9 тыс. тонн сжиженного газа и 5,6 тыс тонн местного угля.
В связи с возросшим потреблением, в некоторых регионах республики начались кратковременные отключения электричества (от полутора до двух часов).
Также из-за низкого давления в газопроводах в некоторых районах Ташкентской, Бухарской, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Джизакской и Навоийской областей наблюдались перебои в поступлении природного газа.
Все предприятия по добыче и выработке энергоресурсов работают в обычном режиме, сообщили в министерстве. На всех предприятиях формируют штабы, организуют круглосуточное дежурство.
Кроме того, на предприятиях электросетей создано 532 бригады по предупреждению и устранению неисправностей, а на предприятиях газоснабжения - 244 бригады.