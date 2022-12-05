https://uz.sputniknews.ru/20221205/mejdugorodnie-avtobusy-kursiruyut-po-raspisaniyu-30501313.html

Междугородние автобусы курсируют по расписанию

Междугородние автобусы курсируют по расписанию

Движение междугородних автобусов с автовокзала Ташкента восстановилось.

2022-12-05T16:27+0500

2022-12-05T16:27+0500

2022-12-05T16:28+0500

общество

транспорт

ташкент

автобусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26638766_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_daefc59b93f4a2163f1e37ff97fa221e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В данный момент движение междугородних маршрутов с Ташкентского автовокзала восстановлено и осуществляется по обычному графику, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.Специалисты принимают меры, чтобы автомобильное движение не останавливалось из-за непогоды, подчеркнули в пресс-службе.Расписание рейсов на 5 декабря:Напомним, ранее пресс-служба Минтранса сообщала о приостановке движения междугородних автобусов из Ташкента в связи с непогодой.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент узбекистан междугородние автобусы расписание восстановлено движение автовокзал ташкента узун бухара термез хива денау