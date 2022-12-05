https://uz.sputniknews.ru/20221205/mejdugorodnie-avtobusy-kursiruyut-po-raspisaniyu-30501313.html
Междугородние автобусы курсируют по расписанию
Междугородние автобусы курсируют по расписанию
Движение междугородних автобусов с автовокзала Ташкента восстановилось.
2022-12-05T16:27+0500
2022-12-05T16:27+0500
2022-12-05T16:28+0500
общество
транспорт
ташкент
автобусы
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В данный момент движение междугородних маршрутов с Ташкентского автовокзала восстановлено и осуществляется по обычному графику, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.Специалисты принимают меры, чтобы автомобильное движение не останавливалось из-за непогоды, подчеркнули в пресс-службе.Расписание рейсов на 5 декабря:Напомним, ранее пресс-служба Минтранса сообщала о приостановке движения междугородних автобусов из Ташкента в связи с непогодой.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
ташкент
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ташкент узбекистан междугородние автобусы расписание восстановлено движение автовокзал ташкента узун бухара термез хива денау
ташкент узбекистан междугородние автобусы расписание восстановлено движение автовокзал ташкента узун бухара термез хива денау
Междугородние автобусы курсируют по расписанию
16:27 05.12.2022 (обновлено: 16:28 05.12.2022)
Движение междугородних автобусов с автовокзала Ташкента восстановилось.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
В данный момент движение междугородних маршрутов с Ташкентского автовокзала восстановлено и осуществляется по обычному графику, сообщили
в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.
Специалисты принимают меры, чтобы автомобильное движение не останавливалось из-за непогоды, подчеркнули в пресс-службе.
Расписание рейсов на 5 декабря:
Напомним, ранее пресс-служба Минтранса сообщала о приостановке движения междугородних автобусов из Ташкента в связи с непогодой.