https://uz.sputniknews.ru/20221205/otkrylsya-novyy-jeleznodorojnyy-marshrut-turtsiya--iran--turkmenistan--uzbekistan-30483834.html

Открылся новый железнодорожный маршрут "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан"

Открылся новый железнодорожный маршрут "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан"

Товарный состав из 40 вагонов с бытовой техникой проследовал через территорию Турции, Ирана, Туркменистана и прибыл в Узбекистан. 05.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-05T08:02+0500

2022-12-05T08:02+0500

2022-12-05T08:02+0500

общество

узбекистан

турция

иран

туркменистан

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/04/30473972_0:39:1281:759_1920x0_80_0_0_f4ada53a54b77cbfd61e17ed4c8e9260.jpg

ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента 3 декабря состоялось торжество, посвященное открытию нового железнодорожного маршрута "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Участники мероприятия торжественно встретили первый грузовой состав, отправившийся из Турции в Узбекистан.Маршрут общей протяженностью более 4500 км имеет большой потенциал для и является дополнительным маршрутом для экспорта узбекских товаров.Запуск нового маршрута позволит эффективно использовать существующие в регионе транспортно-коммуникационные сети и инфраструктуру, а также существенно сократить временные и финансовые затраты на транспортировку экспортируемых товаров на основные мировые и региональные рынки.Читайте также: Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, турция, иран, туркменистан, железная дорога