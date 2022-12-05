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Открылся новый железнодорожный маршрут "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан"
Открылся новый железнодорожный маршрут "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан"
Товарный состав из 40 вагонов с бытовой техникой проследовал через территорию Турции, Ирана, Туркменистана и прибыл в Узбекистан. 05.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-05T08:02+0500
2022-12-05T08:02+0500
2022-12-05T08:02+0500
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узбекистан
турция
иран
туркменистан
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента 3 декабря состоялось торжество, посвященное открытию нового железнодорожного маршрута "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Участники мероприятия торжественно встретили первый грузовой состав, отправившийся из Турции в Узбекистан.Маршрут общей протяженностью более 4500 км имеет большой потенциал для и является дополнительным маршрутом для экспорта узбекских товаров.Запуск нового маршрута позволит эффективно использовать существующие в регионе транспортно-коммуникационные сети и инфраструктуру, а также существенно сократить временные и финансовые затраты на транспортировку экспортируемых товаров на основные мировые и региональные рынки.Читайте также: Транспортная система Узбекистана станет частью "новой логистики" Евразии
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узбекистан, турция, иран, туркменистан, железная дорога
узбекистан, турция, иран, туркменистан, железная дорога
Открылся новый железнодорожный маршрут "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан"
Товарный состав из 40 вагонов с бытовой техникой проследовал через территорию Турции, Ирана, Туркменистана и прибыл в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik.
На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента 3 декабря состоялось торжество, посвященное открытию нового железнодорожного маршрута "Турция — Иран — Туркменистан — Узбекистан". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства транспорта.
Участники мероприятия торжественно встретили первый грузовой состав, отправившийся из Турции в Узбекистан.
"Данный товарный состав в составе 40 вагонов, груженных бытовой техникой, проследовал через территорию Турции, Ирана, Туркменистана и прибыл в Узбекистан", — говорится в сообщении пресс-службы.
Маршрут общей протяженностью более 4500 км имеет большой потенциал для и является дополнительным маршрутом для экспорта узбекских товаров.
Запуск нового маршрута позволит эффективно использовать существующие в регионе транспортно-коммуникационные сети и инфраструктуру, а также существенно сократить временные и финансовые затраты на транспортировку экспортируемых товаров на основные мировые и региональные рынки.