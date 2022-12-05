https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-gorax-mogut-soyti-laviny-30505852.html

В горах могут сойти лавины

В горах могут сойти лавины

"Узгидромет" распространил экстренное сообщение. 05.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-05T17:41+0500

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общество

узгидромет

лавина

опасность

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ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В горных районах республики есть опасность схода лавин. Пресс-служба Центра гидрометеорологии республики распространила экстренное предупреждение.В частности, лавинная опасность будет сохраняться 6-8 декабря в следующих регионах страны:Пресс-служба просит жителей горных районов, туристов, а также тех, кто проезжает через опасные территории, соблюдать меры предосторожности.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом

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узгидромет, лавина, опасность