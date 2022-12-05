https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-gorax-mogut-soyti-laviny-30505852.html
В горах могут сойти лавины
В горах могут сойти лавины
"Узгидромет" распространил экстренное сообщение. 05.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-05T17:41+0500
2022-12-05T17:41+0500
2022-12-05T17:41+0500
общество
узгидромет
лавина
опасность
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ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В горных районах республики есть опасность схода лавин. Пресс-служба Центра гидрометеорологии республики распространила экстренное предупреждение.В частности, лавинная опасность будет сохраняться 6-8 декабря в следующих регионах страны:Пресс-служба просит жителей горных районов, туристов, а также тех, кто проезжает через опасные территории, соблюдать меры предосторожности.Читайте также: Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
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узгидромет, лавина, опасность
узгидромет, лавина, опасность
В горах могут сойти лавины
"Узгидромет" распространил экстренное сообщение.
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik.
В горных районах республики есть опасность схода лавин. Пресс-служба Центра гидрометеорологии республики распространила
экстренное предупреждение.
В частности, лавинная опасность будет сохраняться 6-8 декабря в следующих регионах страны:
Кашкадарьинская область: в Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Дехканабадском районах;
Сурхандарьинская область: в Кумкурганском, Сариосском, Узунском, Байсунском районах;
Джизакская область: в Зоминском районе;
Ташкентская область: Охангарон, Бостанлыкский район и горы Чоккальского хребта;
Наманганская область: в Папском районе;
Ферганская область: В Сохском и Ферганском районах.
Пресс-служба просит жителей горных районов, туристов, а также тех, кто проезжает через опасные территории, соблюдать меры предосторожности.