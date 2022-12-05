https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-uzbekistane-otmechayut-den-neizvestnogo-soldata---video-30492395.html

В Узбекистане отмечают День неизвестного солдата - видео

В Узбекистане отмечают День неизвестного солдата - видео

На Волгоградском мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов.

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном комплексе.В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, руководитель "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также военный атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Андрей Киндяков, сообщает корреспондент Sputnik.День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы к стенам Московского Кремля в Александровском саду.Читайте также: В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото

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