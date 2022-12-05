https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-uzbekistane-otmechayut-den-neizvestnogo-soldata---video-30492395.html
В Узбекистане отмечают День неизвестного солдата - видео
В Узбекистане отмечают День неизвестного солдата - видео
На Волгоградском мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов.
2022-12-05T12:20+0500
2022-12-05T12:20+0500
2022-12-05T12:20+0500
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном комплексе.В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, руководитель "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также военный атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Андрей Киндяков, сообщает корреспондент Sputnik.День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы к стенам Московского Кремля в Александровском саду.Читайте также: В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото
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видео ташкент узбекистан день неизвестного солдата возложение цветов волгоградский мемориальный комплекс россотрудничество русский дом посольство олег малгинов вождаев митрополит ташкентский узбекистанский викентий
видео ташкент узбекистан день неизвестного солдата возложение цветов волгоградский мемориальный комплекс россотрудничество русский дом посольство олег малгинов вождаев митрополит ташкентский узбекистанский викентий
В Узбекистане отмечают День неизвестного солдата - видео
На Волгоградском мемориальном комплексе прошла церемония возложения цветов.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном комплексе.
В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, руководитель "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также военный атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Андрей Киндяков, сообщает корреспондент Sputnik.
"Акция приурочена ко Дню неизвестного солдата и очередной годовщине контрнаступления под Москвой – одного из решающих сражений Великой Отечественной войны", - сообщила пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы к стенам Московского Кремля в Александровском саду.