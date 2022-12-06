https://uz.sputniknews.ru/20221206/alekseyu-gruzdevu-vruchili-gosudarstvennuyu-nagradu-uzbekistana---video-30528412.html
Алексею Груздеву вручили государственную награду Узбекистана - видео
Алексею Груздеву вручили государственную награду Узбекистана - видео
Три выдающихся российских чиновника получили нагрудный знак "Дружбы народов"
2022-12-06T17:27+0500
2022-12-06T17:27+0500
2022-12-06T17:27+0500
политика
награда
узбекистан
россия
нагрудный знак
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.Кабинет министров Узбекистана учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
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узбекистан россия замминистра промышленности и торговли груздев государственная награда узбекистана нагрудный знак халклар дустлиги дружба народов
узбекистан россия замминистра промышленности и торговли груздев государственная награда узбекистана нагрудный знак халклар дустлиги дружба народов
Алексею Груздеву вручили государственную награду Узбекистана - видео
Церемония награждения проходит в эти минуты в Посольстве Узбекистана в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.
Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.
Кабинет министров Узбекистана учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.