https://uz.sputniknews.ru/20221206/k-2050-godu-v-stranax-tsentralnoy-azii-mojet-razvitsya-defitsit-vody--obzor-30532783.html

К 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор

К 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор

В случае недостаточного сотрудничества государств региона между собой в перспективе до 2050 года может начаться дефицит водных ресурсов, считают аналитики ЕАБР. О причинах, вызвавших такой прогноз, - в нашем материале.

2022-12-06T20:08+0500

2022-12-06T20:08+0500

2022-12-06T20:08+0500

экономика

центральная азия

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вода

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ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Проблемы водопользования в Центральной Азии продолжают нарастать. Евразийский банк развития (ЕАБР) во вторник, 6 декабря представил доклад, посвященный регулированию водно-энергетического комплекса в регионе. Какие факторы влияют на опустынивание земель в ЦА и за счет каких экономических проектов можно остановить этот процесс? Все самое важное из исследования банка читайте в этой статье.Трансграничные реки – общие проблемыНи для кого не секрет, что проблема водопользования в Центральной Азии носит комплексный характер – все крупные реки региона являются трансграничными. Например, бассейн Аральского моря играет основную роль для обеспечения водными ресурсами в регионе, напоминают аналитики ЕАБР. Он охватывает почти всю территорию Таджикистана, Узбекистана, большую часть Туркменистана, четыре области Кыргызстана и Южную часть Казахстана."Водные ресурсы бассейна Аральского моря принадлежат, главным образом, бассейнам рек Сырдарья и Амударья. На территории бассейна Аральского моря, охватывающей 60% площади Центральной Азии, проживает, по состоянию на 2020 год, 60 млн человек, или почти 80,7% населения региона. В недалеком прошлом, всего лишь в 60‑х годах прошлого столетия, Аральское море являлось одним из крупнейших бессточных водоемов Земли и относилось к великим озерам мира", - пишут авторы доклада.В само Аральское море впадают только две реки — Амударья и Сырдарья, и обе они являются проблемными. Амударья - крупнейшая река Центральной Азии. Однако основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана. Затем река протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, пересекает Туркменистан и вновь возвращается в Узбекистан и впадает в Аральское море.В среднем течении в Амударью впадают два крупных правых притока (реки Кафирниган и Сурхандарья) и один левый приток (река Кундуз). Далее вплоть до Аральского моря она не получает ни одного притока. Питание реки в основном составляют талые снеговые и ледниковые воды, и это главная проблема Амударьи. Во-вторых, по мутности воды Амударья занимает одно из первых мест в мире.Что касается Сырдарьи, это вторая по водности и первая по длине река Центральной Азии. Ее основной сток реки формируется на территории Кыргызстана. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан и Таджикистан и впадает в Аральское море на территории Казахстана. Основная нагрузка сезонного регулирования реки приходится на комплексные гидроузлы, построенные в советское время. Но советское наследие не вечно, и оно изнашивается.С чем не справляется советская инфраструктураГЭС советского образца в Центральной Азии были рассчитаны в основном на ирригацию земель в связи с доминирующей ролью сельского хозяйства в регионе, а главное – на меньшие объемы населения. После распада СССР в странах региона произошли значительные экономические и демографические изменения. Численность населения только в Узбекистане возросла на более чем 15 млн человек."Сельское хозяйство сохранило стратегическое значение для экономики региона, но его структура и организация претерпели кардинальные институциональные изменения на низовом уровне: вместо крупных колхозов и совхозов были образованы более мелкие хозяйства, что способствовало снижению значения орошаемого земледелия", - сообщается в докладе.При этом в странах ЦА стала активно развиваться добывающая промышленность – возросла доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Соответственно, появились новые, промышленные потребности в водных ресурсах – с 1997 по 2018 годы они возросли на 32%, отмечают в ЕАБР.Кроме этого, если в советское время в регионе существовал топливно-энергетический комплекс, который обеспечивал надежность поставок энергоресурсов и режима водопользования, то теперь каждая страна решает энергетические вопросы самостоятельно. И в каждой стране ожидается повышенное энергопотребление до 2050 года, вызванное развитием экономики. Этот период совпадает с прогнозами экологов по сокращению водности в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Поэтому страны должны сообща работать по направлению накопления объема водохранилищ, иначе по всему региону могут начаться сокращения выработки электроэнергии и дефицит воды."В случае недостаточного регионального экономического сотрудничества (и в том числе неудовлетворительной водно-энергетической интеграции) в перспективе до 2050 г. страны ЦА могут приблизиться к состоянию "вододефицитных", - прогнозируют экономисты ЕАБР.Долгоиграющие опасности АралаСледует отметить и проблему деградации земель, а также интенсивный износ оросительных и дренажных систем, которые оказывают значительное влияние на эффективность использования водных ресурсов в регионе, пишут аналитики банка."Резкое ухудшение экологической ситуации в Аральском регионе привело к деградации природных экосистем, нарастанию опустынивания, активизации процессов засоления почв Усыхание Аральского моря привело к обнажению обширных территорий морского дна, обогащенных солями, удобрениями, пестицидами, которые представляют собой сильнодействующую смесь, опасную для человека и окружающей среды", - объясняют авторы доклада.Согласно открытым данным, ежегодно 70 млн тонн солей выносится из бассейна Аральского моря и оседает на площади 1,5—2 млн квадратных километров. Это также служит причиной дальнейшего распространения процессов опустыниванияСотрудничество как путь решенияВсе вышеперечисленные факторы усиливают важность повышения регионального сотрудничества в области использования гидроэнергетики, считают в ЕАБР."Необходимо совместно выработать долговременную стратегию водопользования в бассейнах трансграничных рек, которая обеспечит согласованный режим работы ГЭС с водохранилищами с учетом ирригационных потребностей", - призывают специалисты банка.В первую очередь согласование нужно в сфере сельского хозяйства, полагают экономисты. Как говорилось выше, водохозяйственная политика стран Центральной Азии подчинена интересам сельского хозяйства — 86% используемой воды в регионе расходуется на ирригационные цели. Однако подобная аграрная политика — одна из причин дальнейшего нарастания дефицита водных ресурсов. Помочь в решении этой проблемы способна так называемая региональная специализация."Казахстан, специализирующийся на производстве зерна высокого качества, имеет возможность обеспечить потребности стран Центральной Азии в зерновой продукции. Кроме того, Казахстан, располагающий большими пастбищными территориями, мог бы стать для стран региона основным поставщиком качественной животноводческой продукции. Это позволило бы высвободить в других странах значительные площади земель, занятых зерновыми, сократить забор воды на орошение таких земель и выращивание кормов для животноводства", - приводят пример авторы доклада.Кроме этого, ЕАБР предлагает создать новую структуру – Международный водно-энергетический консорциум Центральной Азии (МВЭК ЦА). Эта площадка "смогла бы взять на себя ключевую функцию по поиску и обеспечению финансирования для реализации национальных и трансграничных инфраструктурных проектов в водохозяйственном и энергетическом секторах" региона, поясняют авторы исследования.Для МВЭК экономисты Евразийского банка предлагают формат международной организации, которая работала бы как юридическое лицо. А дочерние структуры компании уже работали бы в рамках национального права.Читайте также: Узбекистан укрепил доверие стран ЦА между собой – мнение ЕАБР

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