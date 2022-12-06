https://uz.sputniknews.ru/20221206/uzbekistan-ukrepil-doverie-stran-tsa-mejdu-soboy--mnenie-eabr-30526338.html

Узбекистан укрепил доверие стран ЦА между собой – мнение ЕАБР

Узбекистан укрепил доверие стран ЦА между собой – мнение ЕАБР

Процессы регионализации в регионе получили заметное ускорение в связи с обновленным политическим курсом страны, считают в Евразийском банке развития.

2022-12-06T15:23+0500

2022-12-06T15:23+0500

2022-12-06T15:23+0500

экономика

узбекистан

центральная азия

еабр

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ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Узбекистан с 2017 года устранил множество политических барьеров, долгое время препятствовавших нормализации межгосударственных отношений в Центральной Азии. Такое мнение высказывают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в докладе "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии", опубликованном во вторник, 6 декабря.Если говорить конкретно о проблемах водно-энергетического комплекса в регионе, их причины кроются в отсутствии усиленного сотрудничества центральноазиатских стран в данном направлении. Свидетельством этого служит следующий факт: с 1993 по 2010 годы ни один из подготовленных проектов соглашений по водно-энергетическому взаимодействию не получил общего согласования стран Центральной Азии, отмечают в ЕАБР.Узбекистан же в 2017 году предложил несколько шагов для углубления сотрудничества государств в регионе: проводить консультативные встречи глав государств, создать региональный экономический форум, а также учредить ассоциацию руководителей региона.Кроме этого, в том же 2017 году благодаря усилиям Узбекистана после 25-летнего перерыва восстановилось авиасообщение между Ташкентом и Душанбе, напоминают аналитики банка.На двусторонней основе в сфере водопользования Узбекистан усилил взаимодействие и с Таджикистаном, и с Казахстаном - в частности, по вопросам совместного финансирования строительства Рогунской ГЭС и двух ГЭС на реке Зеравшан.Определенное развитие получило сотрудничество между государствами ЦА и в формате ЕАЭС. Казахстан и Кыргызстан — полноправные участники ЕАЭС, Узбекистан имеет статус наблюдателя ЕАЭС с 11 декабря 2020 года, уточняют в банке.Позитивно повлиял на обсуждение водно-энергетических проблем и Самаркандский саммит ШОС – государства-члены Организации подчеркнули, что нехватка безопасной питьевой воды является серьезной проблемой современности.Читайте также: Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика

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