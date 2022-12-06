https://uz.sputniknews.ru/20221206/naskolko-effektivno-strany-ispolzuyut-vodu--infografika-30521963.html
Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика
Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика
В Центральной Азии показатель эффективности водопользования во много раз ниже среднемирового. Как центральноазиатские государства используют воду – инфографике Sputnik.
2022-12-06T13:45+0500
2022-12-06T13:45+0500
2022-12-06T15:12+0500
инфографика
вода
центральная азия
узбекистан
кыргызстан
казахстан
таджикистан
туркменистан
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Экономика государств Центральной Азии (ЦА) характеризуется высоким уровнем энергоемкости и водоемкости продукции отраслей экономики, и прежде всего сельского хозяйства и промышленности.Индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в ЦА свидетельствует о низком ее уровне по сравнению с мировыми значениями.В среднем в регионе этот показатель оценивается в 2,5 $/м3, следует из доклада ЕАБР. Это очень мало — средневзвешенная мировая его величина составляет 19,01 $/м3. В двух третях в двух третях стран мира эффективность водопользования составляет от 5 до 100 $/м3.
центральная азия
узбекистан
казахстан
таджикистан
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инфографика водопользование показатель эффективности вода центральная азия узбекистан таджикистан туркменистан кыргызстан казахстан еабр доклад
инфографика водопользование показатель эффективности вода центральная азия узбекистан таджикистан туркменистан кыргызстан казахстан еабр доклад
Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика
13:45 06.12.2022 (обновлено: 15:12 06.12.2022)
В Центральной Азии показатель эффективности водопользования во много раз ниже среднемирового. Как центральноазиатские государства используют воду – в инфографике Sputnik.
Экономика государств Центральной Азии (ЦА) характеризуется высоким уровнем энергоемкости и водоемкости продукции отраслей экономики, и прежде всего сельского хозяйства и промышленности.
Индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в ЦА свидетельствует о низком ее уровне по сравнению с мировыми значениями.
В среднем в регионе этот показатель оценивается в 2,5 $/м3, следует из доклада ЕАБР. Это очень мало — средневзвешенная мировая его величина составляет 19,01 $/м3. В двух третях в двух третях стран мира эффективность водопользования составляет от 5 до 100 $/м3.