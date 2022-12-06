https://uz.sputniknews.ru/20221206/naskolko-effektivno-strany-ispolzuyut-vodu--infografika-30521963.html

Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика

Насколько эффективно страны Центральной Азии используют воду – инфографика

В Центральной Азии показатель эффективности водопользования во много раз ниже среднемирового. Как центральноазиатские государства используют воду – инфографике Sputnik.

2022-12-06T13:45+0500

2022-12-06T13:45+0500

2022-12-06T15:12+0500

инфографика

вода

центральная азия

узбекистан

кыргызстан

казахстан

таджикистан

туркменистан

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Экономика государств Центральной Азии (ЦА) характеризуется высоким уровнем энергоемкости и водоемкости продукции отраслей экономики, и прежде всего сельского хозяйства и промышленности.Индикатор эффективности водопользования (ЦУР 6.4.1) в ЦА свидетельствует о низком ее уровне по сравнению с мировыми значениями.В среднем в регионе этот показатель оценивается в 2,5 $/м3, следует из доклада ЕАБР. Это очень мало — средневзвешенная мировая его величина составляет 19,01 $/м3. В двух третях в двух третях стран мира эффективность водопользования составляет от 5 до 100 $/м3.

центральная азия

узбекистан

казахстан

таджикистан

туркменистан

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