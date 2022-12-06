https://uz.sputniknews.ru/20221206/prezident-oznakomilsya-s-proektami-razvitiya-vodosnabjeniya-regionov-30511341.html

Президент ознакомился с проектами развития водоснабжения регионов

Президент ознакомился с проектами развития водоснабжения регионов

Мирзиёев одобрил предложения по улучшению водоснабжения Каракалпакстана и Ферганской долины.

2022-12-06T08:01+0500

2022-12-06T08:01+0500

2022-12-06T09:07+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

водоснабжение

каракалпакстан

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 6 декабря — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов, связанных с улучшением водоснабжения в Республике Каракалпакстан и регионах Ферганской долины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Эти проекты имеют большое значение, поскольку для использования большого агропромышленного потенциала Каракалпакстана нужна ирригация.Усилия в этом направлении власти прилагают не первый год: с 2015-го при поддержке Всемирного банка здесь реализовали проект стоимостью $260 млн, направленный на улучшение управления водными ресурсами в регионе. Специалисты восстановили 650 километров каналов и 556 водных сооружений, провели лазерное нивелирование более 5 000 гектаров земли.Благодаря эффективной организации работы и локализации производства необходимых материалов удалось сэкономить $48 млн. Поэтому специалисты предлагают продолжить проект, а сэкономленные средства средства направить в Берунийский, Торткольский и Элликкалинский районы. В результате этого можно восстановить 216 километров каналов и 406 гидротехнических сооружений, благодаря чему улучшится водоснабжение 30 тыс. гектаров земель в этих районах и сэкономлено 300 млн кубометров воды.Глава государства одобрил это предложение и дал указания по посадке высокоурожайных культур на землях с улучшенным водоснабжением и внедрению водосберегающих технологий.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях власти планируют модернизировать 118 насосных станций.Это позволит вернуть в пользование 30 тысяч гектаров земель, улучшить водоснабжение 57 тыс. гектаров орошаемых земель. Появится возможность обеспечить оросительной водой дополнительно 4 тыс. 375 приусадебных хозяйств. В год будет экономиться 290 млн киловатт-часов электроэнергии.За счет снижения энергетических и эксплуатационных затрат проект окупится за 7 лет.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан

каракалпакстан

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