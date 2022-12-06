https://uz.sputniknews.ru/20221206/prezident-oznakomilsya-s-proektami-razvitiya-vodosnabjeniya-regionov-30511341.html
Президент ознакомился с проектами развития водоснабжения регионов
Президент ознакомился с проектами развития водоснабжения регионов
Мирзиёев одобрил предложения по улучшению водоснабжения Каракалпакстана и Ферганской долины.
2022-12-06T08:01+0500
2022-12-06T08:01+0500
2022-12-06T09:07+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
шавкат мирзиёев
водоснабжение
каракалпакстан
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 6 декабря — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов, связанных с улучшением водоснабжения в Республике Каракалпакстан и регионах Ферганской долины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Эти проекты имеют большое значение, поскольку для использования большого агропромышленного потенциала Каракалпакстана нужна ирригация.Усилия в этом направлении власти прилагают не первый год: с 2015-го при поддержке Всемирного банка здесь реализовали проект стоимостью $260 млн, направленный на улучшение управления водными ресурсами в регионе. Специалисты восстановили 650 километров каналов и 556 водных сооружений, провели лазерное нивелирование более 5 000 гектаров земли.Благодаря эффективной организации работы и локализации производства необходимых материалов удалось сэкономить $48 млн. Поэтому специалисты предлагают продолжить проект, а сэкономленные средства средства направить в Берунийский, Торткольский и Элликкалинский районы. В результате этого можно восстановить 216 километров каналов и 406 гидротехнических сооружений, благодаря чему улучшится водоснабжение 30 тыс. гектаров земель в этих районах и сэкономлено 300 млн кубометров воды.Глава государства одобрил это предложение и дал указания по посадке высокоурожайных культур на землях с улучшенным водоснабжением и внедрению водосберегающих технологий.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях власти планируют модернизировать 118 насосных станций.Это позволит вернуть в пользование 30 тысяч гектаров земель, улучшить водоснабжение 57 тыс. гектаров орошаемых земель. Появится возможность обеспечить оросительной водой дополнительно 4 тыс. 375 приусадебных хозяйств. В год будет экономиться 290 млн киловатт-часов электроэнергии.За счет снижения энергетических и эксплуатационных затрат проект окупится за 7 лет.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан
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узбекистан президент шавкат мирзиёев проекты улучшения водоснабжения каракалпакстан ферганская долина андижанская наманганска ферганская область насосные станции каналы
узбекистан президент шавкат мирзиёев проекты улучшения водоснабжения каракалпакстан ферганская долина андижанская наманганска ферганская область насосные станции каналы
Президент ознакомился с проектами развития водоснабжения регионов
08:01 06.12.2022 (обновлено: 09:07 06.12.2022)
Мирзиёев одобрил предложения по улучшению водоснабжения Каракалпакстана и Ферганской долины.
ТАШКЕНТ, 6 декабря — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов, связанных с улучшением водоснабжения в Республике Каракалпакстан и регионах Ферганской долины. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Эти проекты имеют большое значение, поскольку для использования большого агропромышленного потенциала Каракалпакстана нужна ирригация.
Усилия в этом направлении власти прилагают не первый год: с 2015-го при поддержке Всемирного банка здесь реализовали проект стоимостью $260 млн, направленный на улучшение управления водными ресурсами в регионе. Специалисты восстановили 650 километров каналов и 556 водных сооружений, провели лазерное нивелирование более 5 000 гектаров земли.
Благодаря эффективной организации работы и локализации производства необходимых материалов удалось сэкономить $48 млн. Поэтому специалисты предлагают продолжить проект, а сэкономленные средства средства направить в Берунийский, Торткольский и Элликкалинский районы. В результате этого можно восстановить 216 километров каналов и 406 гидротехнических сооружений, благодаря чему улучшится водоснабжение 30 тыс. гектаров земель в этих районах и сэкономлено 300 млн кубометров воды.
Глава государства одобрил это предложение и дал указания по посадке высокоурожайных культур на землях с улучшенным водоснабжением и внедрению водосберегающих технологий.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях власти планируют модернизировать 118 насосных станций.
Это позволит вернуть в пользование 30 тысяч гектаров земель, улучшить водоснабжение 57 тыс. гектаров орошаемых земель. Появится возможность обеспечить оросительной водой дополнительно 4 тыс. 375 приусадебных хозяйств. В год будет экономиться 290 млн киловатт-часов электроэнергии.
За счет снижения энергетических и эксплуатационных затрат проект окупится за 7 лет.