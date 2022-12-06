https://uz.sputniknews.ru/20221206/rektorov-rossiyskix-vuzov-nagradili-ordenom-dustlik-30532298.html
Ректоров российских вузов наградили орденом "Дустлик"
Ректоров российских вузов наградили орденом "Дустлик"
Церемония награждения государственными наградами прошла в Посольстве Узбекистана в Москве.
2022-12-06T19:21+0500
2022-12-06T19:21+0500
2022-12-06T19:21+0500
политика
узбекистан
россия
ректор
награда
орден дружбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30531826_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_acce213ba12374cb101f01a7d837a1d1.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских деятелей, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Орден "Дустлик" ("Дружба") вручили:Напомним, в Узбекистане действуют филиалы ВГИК и МИСиС. Третьяковская галерея активно сотрудничает с музеями Узбекистана, в частности с музеем имени Савицкого в Нукусе.Орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждаются граждане Республики Узбекистан за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран. Орденом "Дустлик" могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.Читайте также: Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30531826_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ae5df509badbfa17b7c19bcedb81a0eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия орден дустлик дружба ректор вгик мисис третьяковская галерея посольство награждение
узбекистан россия орден дустлик дружба ректор вгик мисис третьяковская галерея посольство награждение
Ректоров российских вузов наградили орденом "Дустлик"
Церемония награждения государственными наградами прошла в Посольстве Узбекистана в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik.
В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских деятелей, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik
.
Орден "Дустлик" ("Дружба") вручили:
генеральному директору Государственной Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой;
ректору Национального исследовательского технологического университете "МИСиС" Алевтине Черниковой;
ректору Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова Владимиру Малышеву.
Напомним, в Узбекистане действуют филиалы ВГИК и МИСиС. Третьяковская галерея активно сотрудничает с музеями Узбекистана, в частности с музеем имени Савицкого в Нукусе.
Орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждаются граждане Республики Узбекистан за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран. Орденом "Дустлик" могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.