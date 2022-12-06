https://uz.sputniknews.ru/20221206/rektorov-rossiyskix-vuzov-nagradili-ordenom-dustlik-30532298.html

Ректоров российских вузов наградили орденом "Дустлик"

Ректоров российских вузов наградили орденом "Дустлик"

Церемония награждения государственными наградами прошла в Посольстве Узбекистана в Москве.

2022-12-06T19:21+0500

2022-12-06T19:21+0500

2022-12-06T19:21+0500

политика

узбекистан

россия

ректор

награда

орден дружбы

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских деятелей, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Орден "Дустлик" ("Дружба") вручили:Напомним, в Узбекистане действуют филиалы ВГИК и МИСиС. Третьяковская галерея активно сотрудничает с музеями Узбекистана, в частности с музеем имени Савицкого в Нукусе.Орден "Дустлик" был учрежден по инициативе Ислама Каримова в 1994 году. Им награждаются граждане Республики Узбекистан за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества народа Узбекистана с народами других стран. Орденом "Дустлик" могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.Читайте также: Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео

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