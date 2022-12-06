https://uz.sputniknews.ru/20221206/dmitriya-volvacha-nagradili-nagrudnym-znakom-drujby-narodov---video-30530910.html
Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
Церемония вручения государственных наград Узбекистана проходит в посольстве республики в Москве.
2022-12-06T18:23+0500
2022-12-06T18:23+0500
2022-12-06T18:23+0500
политика
узбекистан
россия
награда
нагрудный знак
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили:Государственную награду вручили также заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.Президент Шавкат Мирзиёев учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
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узбекистан россия посольство узбекистана в москве государственная награда халклар дустлиги дружба народов заместитель министра экономического развития дмитрий вольвач глава федеральной службы по труду и занятости михаил иванков
узбекистан россия посольство узбекистана в москве государственная награда халклар дустлиги дружба народов заместитель министра экономического развития дмитрий вольвач глава федеральной службы по труду и занятости михаил иванков
Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
Церемония вручения государственных наград Узбекистана проходит в посольстве республики в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik.
В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik
.
Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили:
заместителю министра экономического развития России Дмитрию Вольвачу;
руководителю Федеральной службы по труду и занятости Михаилу Иванкову.
Государственную награду вручили
также заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.
Президент Шавкат Мирзиёев учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.