https://uz.sputniknews.ru/20221206/dmitriya-volvacha-nagradili-nagrudnym-znakom-drujby-narodov---video-30530910.html

Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео

Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео

Церемония вручения государственных наград Узбекистана проходит в посольстве республики в Москве.

2022-12-06T18:23+0500

2022-12-06T18:23+0500

2022-12-06T18:23+0500

политика

узбекистан

россия

награда

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили:Государственную награду вручили также заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.Президент Шавкат Мирзиёев учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем

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