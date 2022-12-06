Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20221206/dmitriya-volvacha-nagradili-nagrudnym-znakom-drujby-narodov---video-30530910.html
Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео
Церемония вручения государственных наград Узбекистана проходит в посольстве республики в Москве.
2022-12-06T18:23+0500
2022-12-06T18:23+0500
политика
узбекистан
россия
награда
нагрудный знак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1c/23608922_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_c1a2b95dcb4e8c6bbe9c6c282fa83f40.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили:Государственную награду вручили также заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.Президент Шавкат Мирзиёев учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1c/23608922_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_96ce05422b2fb0e3cdc8d79a118de9ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия посольство узбекистана в москве государственная награда халклар дустлиги дружба народов заместитель министра экономического развития дмитрий вольвач глава федеральной службы по труду и занятости михаил иванков
узбекистан россия посольство узбекистана в москве государственная награда халклар дустлиги дружба народов заместитель министра экономического развития дмитрий вольвач глава федеральной службы по труду и занятости михаил иванков

Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео

18:23 06.12.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Церемония вручения государственных наград Узбекистана проходит в посольстве республики в Москве.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве прошла торжественная церемония награждения государственными наградами республики выдающихся российских чиновников, внесших большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает корреспондент Sputnik.
Нагрудный знак "Халклар дустлиги" ("Дружба народов") вручили:
заместителю министра экономического развития России Дмитрию Вольвачу;
руководителю Федеральной службы по труду и занятости Михаилу Иванкову.
Государственную награду вручили также заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву.
Президент Шавкат Мирзиёев учредил нагрудный знак "Халклар дустлиги" в 2021 году. Им награждаются сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представители социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и согласия между представителями всех национальностей и народностей, проживающих в Узбекистане.
Читайте также: В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0