https://uz.sputniknews.ru/20221206/s-nachala-goda-v-uzbekistane-zapustili-7-tsementnyx-zavodov-30527204.html

С начала года в Узбекистане запустили 7 цементных заводов

С начала года в Узбекистане запустили 7 цементных заводов

За 10 месяцев республика экспортировала цемента на сумму $9,5 млн.

2022-12-06T16:21+0500

2022-12-06T16:21+0500

2022-12-06T17:02+0500

экономика

цемент

цементный завод

экспорт

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. С начала года в Узбекистане начали работу 7 новых заводов по производству цемента мощностью 6,8 млн. тонн в год в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ферганской областях. Об этом сообщил Жамшид Шерметов, начальник информационной службы Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари" на брифинге в АОКА.По прогнозам, в 2022 году общий объем производства цемента в республике достигнет 15,2 млн тонн с ростом на 7% по сравнению с прошлым годом (14,2 млн тонн). В настоящее время проектная мощность производства цемента в республике достигла 27,1 млн тонн.За последние 10 месяцев из Узбекистана экспортировали цемента на сумму $9,5 млн.В 2022 году по прямым договорам компании реализовали 60 тысяч тонн цемента по средним биржевым котировочным ценам для строительства объектов, финансируемых из централизованных источников. Через биржевые торги продали 6 млн 37 тыс. тонн цемента.В рамках адресного перечня инвестиционных проектов по производству цемента на 2022-2023 годы, власти планируют построить: по два новых цементных завода в Андижанской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областях и по одному в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Ташкентской областях.Читайте также: Экологичность и безопасность: Узбекистан и Россия сотрудничают в стандартизации продукции

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