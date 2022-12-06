https://uz.sputniknews.ru/20221206/tseny-na-benzin-ne-podnyalis--minenergo-30521253.html

Цены на бензин не поднялись – Минэнерго

Цены на бензин не поднялись – Минэнерго

В Узбекистане достаточный запас бензина всех марок, цены на топливо на заправках не выросли из-за холодов, сообщили в министерстве.

2022-12-06T13:05+0500

2022-12-06T13:05+0500

2022-12-06T13:05+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

узбекнефтегаз

бензин

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. С наступлением холодов на автозаправках появились очереди из автомобилей. Особой популярностью пользуется бензин марки АИ-80. Несмотря на это, на автозаправках АО "Узбекнефтегаз" цена на бензин не выросла, сообщили в Министерстве энергетики республики."В настоящее время цена бензина АИ-80 на АЗС, принадлежащих АО "Узбекнефтегаз", осталась без изменений, и реализация идет по стоимости 6800 сумов за литр. По прежним ценам реализуется и бензин других марок: АИ-92 - по цене 9500 сумов за литр и АИ-95 - по 10500 сумов", - говорится в сообщении.Министерство энергетики и "Узбекнефтегаз" создали специальную рабочую группу, которая следит за непрерывным и качественным обслуживанием потребителей и предотвращает искусственное взвинчивание цен.Ежедневно нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают 4 тыс. тонн бензина в сутки. Топливо продается через биржевые торги. Министерство принимает меры для увеличения производства бензина.Республика также импортирует 10 тыс. тонн бензина ежемесячно. Кроме того, в стране создан достаточный запас топлива всех марок для обеспечения спроса потребителей, подчеркнули в министерстве.Читайте также: Из-за холодов резко выросло потребление газа и электричества

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