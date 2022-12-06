https://uz.sputniknews.ru/20221206/uchastvovat-v-golose-bylo-mechtoy--uzbekistanets-rasskazal-ob-uchastii-v-shou-30511157.html

"Участвовать в "Голосе" было мечтой" – узбекистанец рассказал об участии в шоу

"Участвовать в "Голосе" было мечтой" – узбекистанец рассказал об участии в шоу

Юный узбекистанский певец Фирдавс Авезов принял участие в популярном российском телевизионном шоу "Голос. Дети".

2022-12-06T10:01+0500

2022-12-06T10:01+0500

2022-12-06T10:01+0500

культура

узбекистан

россия

шоу

телевизионный проект "голос"

певец

интервью

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Недавно стало известно, что в популярном российском шоу "Голос. Дети" на Первом канале появился участник из Узбекистана — 13-летний Фирдавс Авезов из Ташкента.Фирдавс учится в знаменитой музыкальной спецшколе имени Успенского, играет на виолончели и уже не раз выступал на крупных международных музыкальных площадках — например, участвовал в телешоу Central Asia Got Talent или "Славянском базаре".Корреспондент Sputnik связался с Фирдавсом. Юный исполнитель рассказал, что поет с 4 лет.По словам Фирдавса, больше всего его вдохновляет творчество Майкла Джексона. А в "Голосе" в первую очередь понравились соперники. "Все — крутые ребята", — заявил юный музыкант.Вокальное шоу "Голос. Дети" снимали в течение трех месяцев. Премьера 10-го сезона на Первом канале российского телевидения запланирована на 9 декабря.Читайте также: В Ташкенте прошел мастер-класс Фархада Махмудова – фото

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