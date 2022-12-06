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В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео
В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео
Участниками конкурса "стоЛИЧНЫЕ истории" стали более 300 человек, победили в конкурсе 11 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдавии и Беларуси.
2022-12-06T21:15+0500
2022-12-06T21:15+0500
общество
россия
москва
узбекистанец
награда
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Москве наградили мигрантов за добрые дела. Церемония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" прошла 6 декабря в Центральном доме актеров, сообщает корреспондент Sputnik.Участниками конкурса стали более 300 человек. Цель мероприятия – рассказать жителям российской столицы о героических, добрых, самоотверженных поступках иностранных граждан на благо москвичей и общества в целом.В состав жюри вошли представители Правительства Москвы, Многофункционального миграционного центра столицы и эксперты в области миграции. Они выбрали 11 победителей в семи номинациях.Одним из победителей конкурса стал узбекистанец Жамшид Аслонов – он вместе с москвичом Антоном Ивановым спас пожилую женщину из пожара.В числе победителей также приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.В рамках церемонии награждения выступили заслуженные артисты России. Вела церемонию Екатерина Стриженова.Читайте также: "Такое внимание мотивирует" — студент, спасший ребенка, о полученной награде
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россия узбекистан церемония награждения конкурс "столичные истории" добрые дела узбекистанец спас пожилую женщину из огня жамшид аслонов
россия узбекистан церемония награждения конкурс "столичные истории" добрые дела узбекистанец спас пожилую женщину из огня жамшид аслонов

В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео

21:15 06.12.2022
© SputnikЦеремония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории"
Церемония награждения победителей конкурса СтоЛИЧНЫЕ истории - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
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Участниками конкурса "стоЛИЧНЫЕ истории" стали более 300 человек, победили в конкурсе 11 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдавии и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Москве наградили мигрантов за добрые дела. Церемония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" прошла 6 декабря в Центральном доме актеров, сообщает корреспондент Sputnik.
Участниками конкурса стали более 300 человек. Цель мероприятия – рассказать жителям российской столицы о героических, добрых, самоотверженных поступках иностранных граждан на благо москвичей и общества в целом.
В состав жюри вошли представители Правительства Москвы, Многофункционального миграционного центра столицы и эксперты в области миграции. Они выбрали 11 победителей в семи номинациях.
"Важно постепенно менять огромное количество общественных стереотипов, которые сложились вокруг иностранных граждан, потому что только так можно достичь определенного баланса в обществе, нужно искать возможности для положительного взаимодействия прибывающих граждан и принимающего сообщества. Уверен, что этот проект имеет перспективу к развитию, он как раз позволяет посмотреть совсем по-другому на тех людей, которые приехали в Россию работать. Победителями этого проекта стали люди, которые обладают такими качествами, которые не позволяют им пройти мимо чужой беды, когда другие проходят, которые своим трудом вносят вклад в развитие и благополучие нашего города", – поделился впечатлением от проекта генеральный директор ГБУ "Миграционный центр" Сергей Балдин.
Одним из победителей конкурса стал узбекистанец Жамшид Аслонов – он вместе с москвичом Антоном Ивановым спас пожилую женщину из пожара.
В числе победителей также приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.
"Конкурс проводится впервые, аналогов у него нет. Уже сегодня он доказал свою востребованность среди участников. Мы получили самые разные истории о героических поступках иностранных граждан, для которых Россия стала второй Родиной. Кто-то из них рисовал своей жизнью, чтобы спасти попавшего в беду человека, кто-то занимается сохранением исторической памяти о героях Великой Отечественной и афганской войн, кто-то занимается волонтерской деятельностью. Но каждый из участников своим трудом вносит свой посильный вклад в укрепление дружбы народов, гармонизацию межнациональных отношений в столице", – прокомментировала итоги конкурса руководитель организационного комитета Эмма Рождественская.
В рамках церемонии награждения выступили заслуженные артисты России. Вела церемонию Екатерина Стриженова.
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