В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео
© SputnikЦеремония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории"
© Sputnik
Участниками конкурса "стоЛИЧНЫЕ истории" стали более 300 человек, победили в конкурсе 11 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдавии и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Москве наградили мигрантов за добрые дела. Церемония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" прошла 6 декабря в Центральном доме актеров, сообщает корреспондент Sputnik.
Участниками конкурса стали более 300 человек. Цель мероприятия – рассказать жителям российской столицы о героических, добрых, самоотверженных поступках иностранных граждан на благо москвичей и общества в целом.
В состав жюри вошли представители Правительства Москвы, Многофункционального миграционного центра столицы и эксперты в области миграции. Они выбрали 11 победителей в семи номинациях.
"Важно постепенно менять огромное количество общественных стереотипов, которые сложились вокруг иностранных граждан, потому что только так можно достичь определенного баланса в обществе, нужно искать возможности для положительного взаимодействия прибывающих граждан и принимающего сообщества. Уверен, что этот проект имеет перспективу к развитию, он как раз позволяет посмотреть совсем по-другому на тех людей, которые приехали в Россию работать. Победителями этого проекта стали люди, которые обладают такими качествами, которые не позволяют им пройти мимо чужой беды, когда другие проходят, которые своим трудом вносят вклад в развитие и благополучие нашего города", – поделился впечатлением от проекта генеральный директор ГБУ "Миграционный центр" Сергей Балдин.
Одним из победителей конкурса стал узбекистанец Жамшид Аслонов – он вместе с москвичом Антоном Ивановым спас пожилую женщину из пожара.
В числе победителей также приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.
"Конкурс проводится впервые, аналогов у него нет. Уже сегодня он доказал свою востребованность среди участников. Мы получили самые разные истории о героических поступках иностранных граждан, для которых Россия стала второй Родиной. Кто-то из них рисовал своей жизнью, чтобы спасти попавшего в беду человека, кто-то занимается сохранением исторической памяти о героях Великой Отечественной и афганской войн, кто-то занимается волонтерской деятельностью. Но каждый из участников своим трудом вносит свой посильный вклад в укрепление дружбы народов, гармонизацию межнациональных отношений в столице", – прокомментировала итоги конкурса руководитель организационного комитета Эмма Рождественская.
В рамках церемонии награждения выступили заслуженные артисты России. Вела церемонию Екатерина Стриженова.