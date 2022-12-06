https://uz.sputniknews.ru/20221206/v-moskve-nagradili-uzbekistantsa-spasshego-jenschinu-iz-pojara---video-30538659.html

В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео

В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео

Участниками конкурса "стоЛИЧНЫЕ истории" стали более 300 человек, победили в конкурсе 11 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдавии и Беларуси.

2022-12-06T21:15+0500

2022-12-06T21:15+0500

2022-12-06T21:15+0500

общество

россия

москва

узбекистанец

награда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30538495_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c7e42ea36446f440be517c5051f6ae30.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Москве наградили мигрантов за добрые дела. Церемония награждения победителей конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" прошла 6 декабря в Центральном доме актеров, сообщает корреспондент Sputnik.Участниками конкурса стали более 300 человек. Цель мероприятия – рассказать жителям российской столицы о героических, добрых, самоотверженных поступках иностранных граждан на благо москвичей и общества в целом.В состав жюри вошли представители Правительства Москвы, Многофункционального миграционного центра столицы и эксперты в области миграции. Они выбрали 11 победителей в семи номинациях.Одним из победителей конкурса стал узбекистанец Жамшид Аслонов – он вместе с москвичом Антоном Ивановым спас пожилую женщину из пожара.В числе победителей также приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.В рамках церемонии награждения выступили заслуженные артисты России. Вела церемонию Екатерина Стриженова.Читайте также: "Такое внимание мотивирует" — студент, спасший ребенка, о полученной награде

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан церемония награждения конкурс "столичные истории" добрые дела узбекистанец спас пожилую женщину из огня жамшид аслонов