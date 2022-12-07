https://uz.sputniknews.ru/20221207/uchenye-vyyasnili-pochemu-posle-diety-lyudi-nabirayut-ves-30570492.html

Ученые выяснили, почему после диеты люди набирают вес

Ученые выяснили, почему после диеты люди набирают вес

Китайские исследователи определили, как избежать повторного набора веса после похудания.

2022-12-07T22:00+0500

2022-12-07T22:00+0500

2022-12-07T22:00+0500

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Те, кто хоть раз в жизни садился на диету, особенно связанную с ограничением калорий, знает, что после нее можно снова набрать вес. Иногда он возвращается стремительно и даже в больших объемах, чем это было ранее.Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук выяснили, что за эти процессы ответственен рост числа определенных кишечных бактерий — лактобацилл и их метаболитов, пишет портал "Naked Science". Именно они повышают всасывание липидов в кишечнике, что приводит к быстрому накоплению жира в организме.Исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, проводили на мышах. Животных распределили на группы, каждую из которых кормили в соответствии с той или иной диетой. Всего ученые разработали 10 типов таких систем в ограничении питания. После диеты все мыши сбросили вес.Затем исследователи стали кормить животных в прежнем режиме, и те начали снова толстеть, причем быстро и в избыточном количестве. Анализ показал, что основные причины тому были: повышенная абсорбция липидов в кишечнике, усиленный анаболизм (синтез более сложных веществ из более простых) липидов в так называемой белой жировой ткани и снижение общего окисления липидов.Чтобы подробнее изучить эти процессы, после диеты ученые также посадили разные группы мышей на рацион с повышенным, пониженным и нормальным содержанием белка. Оказалось, диета с высоким содержанием белка предотвращала быстрое накопление жировой ткани и даже частично поддерживала потерю веса. Такой рацион снижал уровень желчных кислот в кишечнике и в крови, уменьшал всасывание липидов, их анаболизм в белой жировой ткани и усиливал их общее окисление.Затем ученые проанализировали состав кишечной микробиоты мышей и выяснили, что постдиетический рацион с нормальным содержанием белка резко увеличивал число лактобацилл (Lactobacillus) примерно на 50 процентов. А вот высокобелковое питание, напротив, заметно сдерживало рост таких микроорганизмов.Известно, что Lactobacillus очень чувствительны к пенициллину, поэтому ученые попробовали после диеты "лечить" мышей этим антибиотиком. Выяснилось, что такая мера тоже значительно подавляла рост числа микроорганизмов, ослабляла всасывание липидов в кишечнике, снижала поглощение жирных кислот белой жировой тканью и сокращала накопление жира в организме после диеты. Поэтому ученые считают, что белковое питание в постдиетический период, а равно и использование пенициллина могут решить проблему накопления массы тела. Однако для окончательных выводов и исследований на людях нужны дальнейшие эксперименты.Читайте также: Чем опасен висцеральный жир: как от него избавиться

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