https://uz.sputniknews.ru/20221207/unikalnaya-arxitektura-tashkenta-glavnoe-o-turkestanskom-moderne-30568659.html

Уникальная архитектура Ташкента: главное о "Туркестанском модерне"

Уникальная архитектура Ташкента: главное о "Туркестанском модерне"

Архитектуру столицы Узбекистана без преувеличения можно назвать уникальной. Как столица совместила в себе два города, и какие здания удалось сохранить? Ответы на эти вопросы – в материале Sputnik.

2022-12-07T20:22+0500

2022-12-07T20:22+0500

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культура

ташкент

архитектура

история

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. В Ташкенте прошла лекция узбекистанского историка-краеведа Бориса Голендера "Туркестанский модерн", организованная Галереей изобразительного искусства Узбекистана.Главной темой обсуждения стали архитектурные объекты, построенные в новом Ташкенте с конца XIX и начала XX веков, сообщает корреспондент Sputnik.Дизайн этих зданий сейчас принято называть "Туркестанским модерном". Историк рассказал об их уникальности, схожей планировке Ташкента и двух столиц России, а также о возможности сохранить оставшиеся на сегодняшний день объекты.Туркестанский модерн как он есть"Сам по себе модерн в архитектуре представляет собой соединение веяний из разных эпох, стран, благодаря чему архитекторы получали асимметричные строения, которые были непонятны современникам, но в то же время гармоничны", - считает узбекистанский историк-краевед Борис Голендер.Похожие черты можно наблюдать и в "Туркестанском модерне". По мнению историка, он представляет собой архитектурный стиль, в котором проектировали и отстраивали здания российские архитекторы, приехавшие в Туркестан в конце XIX и начале XX веков. Яркими примерами объектов в данном стиле, которые сегодня видел каждый узбекистанец, являются здания Вестминстерского университета, посольства Франции и Министерства внешней торговли.По мнению Бориса Анатольевича, первое, что бросается в глаза в объектах туркестанского модерна - это особый цвет кирпича – буро-желтый. Кирпич изготавливали по особой технологии производства на российских заводах, которые стали строить в Туркестане. Таким образом, получали уникальный по окрасу кирпич. Он не требовал штукатурки и, по мнению историка, был вечен, если подобрать правильный связующий состав. А вместо штукатурки и украшений для стен зданий использовали фигурную выкладку.Кто основоположник?Создателем туркестанской колониальной архитектуры считают русского архитектора и инженера Вильгельма Гейнцельмана. Именно он на протяжении двух десятилетий руководил всеми строительными делами Туркестанского края. Под его руководством были построены многие здания современного Ташкента. К примеру, дворец князя Романова и государственный банк в Ташкенте, которые сохранились и по сей день.Помимо внешних сходств, многие здания, спроектированные архитектором, до сих пор работают со службами вентиляции и отопления, которые были заложены при начальном строительстве.При этом сам план строительства нового Ташкента предполагал в себе симбиоз двух столиц - Санкт-Петербурга и Москвы. Так, начальную территорию города проектировали по типу Санкт-Петербурга в виде пятиугольной крепости. Улицы располагались по примеру Васильевского и Заячьего острова, а центр города был спроектирован по плану Москвы. Таким образом центральные улицы вокруг сквера до сих пор сохранили уникальную планировку.Объединяя стилемОднако не только жилые сооружения и управления предприятий отличались туркестанским стилем, но и производственные здания. Наиболее известные из них - это помещение для дизеля, а также Бородинские мастерские, где чинили вагоны конки. По словам историка, для строительства этих объектов использовали тот самый кызыл-киинский буро-желтый кирпич, фигурную выкладку, башенки и чугунные инициалы ТТ – "Ташкентский трамвай".Коснулся туркестанский модерн и церквей. Так, церкви уникального архитектурного стиля были расположены в разных частях города: на площади Хамида Алимджана, в районе Алайского базара, на проспекте Амира Темура и Площади Независимости. Ни один из объектов на сегодняшний день не сохранился. Исключением стало лишь здание кирхи (лютеранской церкви), спроектированное архитектором из рода Бенуа, уничтожить которое не позволил общественный деятель Мухтар Ашрафи. Сегодня в этом здании расположен центр немецкой диаспоры Ташкента.При этом историк отмечает, что в процессе совершенствования и расцвета туркестанского модерна произошел обмен опытом и знаниями с российскими архитекторами, которые не только привнесли многое в Туркестан, но и переняли знания у местных специалистов. В частности, уникальную технологию изготовления кирпича буро-желтого цвета, которого нет ни в России, ни в Европе.Что дальше?Сегодня воспоминанием о когда-то активном производстве кирпича и строительном буме стало Комсомольское озеро, которое так любят узбекистанцы. Оно образовалось в форме чаш после того, как из них извлекли сырье для производства кирпичей. Возникшую котловину заполнили водой, подарив городу место отдыха.Борис Голендер отмечает, что на сегодняшний день объектов "Туркестанского модернизма" остается все меньше. По мнению историка, строить здания в данном стиле уже не получится. Этому есть много причин. Одна из основных – прекращение производства кирпича. Попытки делать похожий кирпич предпринимали, однако повторить рецептуру с уникальным цветом и прочностью так и не удалось.Читайте также: Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая

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Элина Бекназарова

Элина Бекназарова

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Элина Бекназарова

узбекистан ташкент уникальная архитектура ташкентский модерн историк-краевед борис голендер семинар дворец князя романова государственный банк костел кирха гимназия уникальный кирпич