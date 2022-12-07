https://uz.sputniknews.ru/20221207/uzbekistan-gotov-otkazatsya-ot-slova-invalid-30567173.html
Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"
Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"
В проекте новой Конституции это слово заменили на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Поправка ознаменует коренные преобразования в этой сфере, считает советник посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов.
2022-12-07T19:34+0500
2022-12-07T19:34+0500
2022-12-07T19:39+0500
общество
посольство республики узбекистан в рф
конституция
круглый стол
инвалиды
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В посольстве Узбекистана в России накануне Дня Конституции 8 декабря прошел круглый стол, посвящённый основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", сообщает корреспондент Sputnik.Одной из предлагаемых поправок является замена слова "инвалид" на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Такое изменение станет основой для коренных преобразований в сфере поддержки лиц с особыми потребностями, считает советник по политическим вопросам посольства Закир Заитов.В ходе круглого стола специалисты рассказали об основных изменениях, которые планируется внести в Конституцию страны.Читайте также: Для дальнейшего процветания: в Посольстве Узбекистана обсудили проект новой конституции
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россия москва посольство узбекистана в москве проект поправок в конституцию конституционная реформа инвалиды лица с ограниченными возможностями
россия москва посольство узбекистана в москве проект поправок в конституцию конституционная реформа инвалиды лица с ограниченными возможностями
Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"
19:34 07.12.2022 (обновлено: 19:39 07.12.2022)
В проекте новой Конституции это слово заменили на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Поправка ознаменует коренные преобразования в этой сфере, считает советник посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik.
В посольстве Узбекистана в России накануне Дня Конституции 8 декабря прошел круглый стол, посвящённый основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", сообщает корреспондент Sputnik
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Одной из предлагаемых поправок является замена слова "инвалид" на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Такое изменение станет основой для коренных преобразований в сфере поддержки лиц с особыми потребностями, считает советник по политическим вопросам посольства Закир Заитов.
"То, что вместо слова "инвалид" используется "лица с ограниченными возможностями", то это уже значит, что вносятся коренные изменения в саму Конституцию. Я думаю, что если в Конституции будет прописано одно наименование, то и все остальные будут этим руководствоваться", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
В ходе круглого стола специалисты рассказали об основных изменениях, которые планируется внести в Конституцию страны.