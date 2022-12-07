https://uz.sputniknews.ru/20221207/uzbekistan-gotov-otkazatsya-ot-slova-invalid-30567173.html

Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"

Узбекистан готов отказаться от слова "инвалид"

В проекте новой Конституции это слово заменили на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Поправка ознаменует коренные преобразования в этой сфере, считает советник посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов.

2022-12-07T19:34+0500

2022-12-07T19:34+0500

2022-12-07T19:39+0500

общество

посольство республики узбекистан в рф

конституция

круглый стол

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В посольстве Узбекистана в России накануне Дня Конституции 8 декабря прошел круглый стол, посвящённый основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", сообщает корреспондент Sputnik.Одной из предлагаемых поправок является замена слова "инвалид" на формулировку "лица с ограниченными возможностями". Такое изменение станет основой для коренных преобразований в сфере поддержки лиц с особыми потребностями, считает советник по политическим вопросам посольства Закир Заитов.В ходе круглого стола специалисты рассказали об основных изменениях, которые планируется внести в Конституцию страны.Читайте также: Для дальнейшего процветания: в Посольстве Узбекистана обсудили проект новой конституции

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