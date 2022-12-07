https://uz.sputniknews.ru/20221207/uzbekistanets-i-moskvich-spasshie-jenschinu-iz-pojara-poluchili-nagrady---video-30548831.html
Узбекистанец и москвич, спасшие женщину из пожара, получили награды - видео
Узбекистанец и москвич, спасшие женщину из пожара, получили награды - видео
Уроженец Бухары Жамшид Аслонов и житель российской столицы Антон Иванов стали победителями конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории".
2022-12-07T11:47+0500
2022-12-07T11:47+0500
2022-12-07T13:48+0500
общество
москва
награда
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Узбекистанец получил награду за спасение человека в Москве. Уроженец Бухары Жамшид Аслонов вместе с москвичом Антоном Ивановым спасли пожилую женщину из пожара, сообщает корреспондент Sputnik.Антон и Жамшид - коллеги, они работают вместе на предприятии "Жилищник" района Фили-Давыдково в Москве четыре года. Помочь женщине выбраться из пожара решили, не сговариваясь, потому что оба считают: так – правильно.Мужчины вошли в десятку лауреатов конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" среди 300 номинантов.Премию "СтоЛИЧНЫЕ истории" вручают мигрантам в Москве, которые меняют Россию к лучшему. Организаторы события - столичный департамент национальной политики, Фонд международных интеграционных технологий и Миграционный центр Москвы.В числе победителей конкурсатакже приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.Читайте также: В Москве наградили узбекистанца, спасшего женщину из пожара - видео
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москва награждение конкурс "столичные истории" узбекистанец жамшид аслонов антон иванов сотрудники "жилищник" фили-давыдково спасли женщину из пожара награда диплом памятный приз сборник историй правительство москвы
москва награждение конкурс "столичные истории" узбекистанец жамшид аслонов антон иванов сотрудники "жилищник" фили-давыдково спасли женщину из пожара награда диплом памятный приз сборник историй правительство москвы
Узбекистанец и москвич, спасшие женщину из пожара, получили награды - видео
11:47 07.12.2022 (обновлено: 13:48 07.12.2022)
Уроженец Бухары Жамшид Аслонов и житель российской столицы Антон Иванов стали победителями конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории".
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik
. Узбекистанец получил награду за спасение человека в Москве. Уроженец Бухары Жамшид Аслонов вместе с москвичом Антоном Ивановым спасли пожилую женщину из пожара, сообщает корреспондент Sputnik
.
Антон и Жамшид - коллеги, они работают вместе на предприятии "Жилищник" района Фили-Давыдково в Москве четыре года. Помочь женщине выбраться из пожара решили, не сговариваясь, потому что оба считают: так – правильно.
Мужчины вошли в десятку лауреатов конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории" среди 300 номинантов.
Премию "СтоЛИЧНЫЕ истории" вручают мигрантам в Москве, которые меняют Россию к лучшему. Организаторы события - столичный департамент национальной политики, Фонд международных интеграционных технологий и Миграционный центр Москвы.
В числе победителей конкурсатакже приезжие из Таджикистана, Кыргызстана, Молдавии, Белоруссии. Самому юному лауреату конкурса пять лет, самому старшему – за 60. Каждый из них получил памятный диплом и специальный приз конкурса, а также сборник "СтоЛИЧНЫЕ истории", в который вошли интервью с победителями.