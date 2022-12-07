https://uz.sputniknews.ru/20221207/v-uzbekistane-jdut-anomalnyx-xolodov-30555781.html

В Узбекистане ждут аномальных холодов

В Узбекистане ждут аномальных холодов

Температура воздуха опустится до -24 градусов, предупреждает Узгидромет.

2022-12-07T15:28+0500

2022-12-07T15:28+0500

2022-12-07T15:35+0500

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. На Узбекистан надвигаются аномальные холода, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологии республики. По данным синоптиков, 9-12 декабря в республике будет сохраняться аномально низкая температура воздуха. Ночью температура опустится до 5-10 градусов мороза, днем - до -5 радусов.В северных и пустынных регионах 9-10 октября может похолодать до -24 градусов ночью и до 4-9 градусов мороза днем.Напомним, в воскресенье в Узбекистане похолодало, в Ташкенте выпал первый снег. Непогода привела к перебоям в движении общественного транспорта, подаче газа и электричества.Читайте также: Из-за холодов резко выросло потребление газа и электричества

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