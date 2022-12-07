https://uz.sputniknews.ru/20221207/vmestimost-shkol-uvelichitsya-na-12-milliona-uchenikov-k-2026-godu--30538303.html
Вместимость школ увеличится на 1,2 миллиона учеников к 2026 году
Вместимость школ увеличится на 1,2 миллиона учеников к 2026 году
Ежегодно для обновления устаревших компьютерных классов в школах будут закупать не менее 2000 комплектов компьютерной техники.
2022-12-07T09:03+0500
2022-12-07T09:03+0500
2022-12-07T09:03+0500
общество
узбекистан
школа
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Министерство народного образования разработало Стратегию развития системы народного образования. Проект документа опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ до 15 декабря.Основными направлениями Стратегии являются следующие:К 2025 году власти планируют внедрить Национальную систему оценки обучения (National Learning Assessment System - NLAS). Также образовательные процессы усовершенствуют по результатам международных исследований по оценке качества образования (PIRLS, TIMMS, PISA).Для повышения качества образования с 2023/2024 учебного года в начальных классах будут использовать только учебники, созданные на основе международных требований. А к 2025/2026 учебному году министерство планирует перейти к международно признанным учебникам по точным и естественным наукам в 5-11 классах.Ежегодно для обновления устаревших компьютерных классов в школах будут закупать не менее 2000 комплектов компьютерной техники.В Стратегии ставится задача создать 1,2 млн новых учебных мест к 2026 году путем строительства, ремонта и реконструкции школ.Читайте также: Узбекистанцы могут бесплатно улучшить знание русского языка
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узбекистан школа среднее образование модернизация расширение учебники
узбекистан школа среднее образование модернизация расширение учебники
Вместимость школ увеличится на 1,2 миллиона учеников к 2026 году
Ежегодно для обновления устаревших компьютерных классов в школах будут закупать не менее 2000 комплектов компьютерной техники.
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik.
Министерство народного образования разработало Стратегию развития системы народного образования. Проект
документа опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ до 15 декабря.
Основными направлениями Стратегии являются следующие:
повышение престижа профессии учителя, улучшение трудовых, социально-бытовых условий учителей, усиление защиты их прав;
совершенствование государственных образовательных стандартов и требований, учебных программ и учебников;
формирование профессиональных навыков учащихся;
цифровизация системы управления в сфере народного образования, создание электронных образовательных ресурсов;
укрепление материально-технической базы и инфраструктуры государственных образовательных учреждений.
К 2025 году власти планируют внедрить Национальную систему оценки обучения (National Learning Assessment System - NLAS). Также образовательные процессы усовершенствуют по результатам международных исследований по оценке качества образования (PIRLS, TIMMS, PISA).
Для повышения качества образования с 2023/2024 учебного года в начальных классах будут использовать только учебники, созданные на основе международных требований. А к 2025/2026 учебному году министерство планирует перейти к международно признанным учебникам по точным и естественным наукам в 5-11 классах.
Ежегодно для обновления устаревших компьютерных классов в школах будут закупать не менее 2000 комплектов компьютерной техники.
В Стратегии ставится задача создать 1,2 млн новых учебных мест к 2026 году путем строительства, ремонта и реконструкции школ.