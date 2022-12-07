https://uz.sputniknews.ru/20221207/vokalisty-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-konkurse-xibly-gerzmava-30552842.html

Вокалисты из Узбекистана примут участие в конкурсе Хиблы Герзмава

Вокалисты из Узбекистана примут участие в конкурсе Хиблы Герзмава

Заявки на конкурс подали почти 800 вокалистов из 38 стран, из них отобрали 42 участника.

2022-12-07T13:43+0500

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культура

узбекистан

конкурс

певец

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Исполнители из Узбекистана примут участие в Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров, сообщает РИА Новости.Основной конкурс пройдет с 11 по 22 января. В пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября из 38 стран, эксперты отбрали 42 вокалиста из Узбекистана, России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.На днях стал известен состав жюри конкурса. В него войдут худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и другие выдающиеся деятели, сообщила на пресс-конференции худрук и председатель жюри конкурса Хибла Герзмава."Мы очень старались, чтобы люди в жюри конкурса были максимально интересны для тех, кто примет участие в конкурсе. Я горжусь тем, в жюри будут великие люди. Среди них худрук оперы Музыкального театра Александр Титель, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие выдающиеся деятели музыкального театра", - сказала Герзмава.Она отметила, что в конкурсе два отдельных жюри – вокалистов и концертмейстеров. "Мне кажется, что мы очень подняли планку концертмейстера, чрезвычайно важного человека, чей труд соединяет работу певца в классе с выходом на сцену", - отметила Герзмава."Сейчас идет максимальная подготовка к очному туру, который стартует 12 января. В этот вечер состоится большой гала, в котором примут участие наши друзья, в числе которых знаменитый бас Ильдар Абдразаков, замечательная пианистка Екатерина Мечетина, оркестр Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, за пультом – маэстро Феликс Коробов", - сказала певица.Герзмава сообщила, что общий призовой фонд конкурса – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при. Кроме того, лауреаты конкурса смогут в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших сцен России.Читайте также: Узбекистанец и москвич, спасшие женщину из пожара, получили награды - видео

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