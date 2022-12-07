https://uz.sputniknews.ru/20221207/zamglavy-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-poslom-rossii-30550062.html

Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России

Замглавы МИД Узбекистана встретился с послом России

Дипломаты обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

2022-12-07T12:39+0500

2022-12-07T12:39+0500

2022-12-07T12:49+0500

политика

узбекистан

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мид узбекистана

посол

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков встретился в среду с послом России Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба Правительства республики.Дипломаты обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства двух государств."Отмечено успешное проведение 3-го заседания Совместной комиссии на уровне глав Правительств Республики Узбекистан и Российской Федерации, а также узбекско-российского бизнес-форума, прошедших 1-2 декабря текущего года в г. Самарканде", - сообщает пресс-служба.Стороны договорились и дальше поддерживать регулярные контакты, чтобы обеспечивать своевременную и качественную реализацию двусторонних договоренностей и проектов.Читайте также: Дмитрия Вольвача наградили нагрудным знаком "Дружбы народов" - видео

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