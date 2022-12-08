https://uz.sputniknews.ru/20221208/kak-artemovsk-utratil-strategicheskoe-znachenie-dlya-vsu-30571475.html

Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ

Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ

Группировка российских войск сохраняет стратегическое доминирование и безусловное огневое превосходство в зоне СВО.

2022-12-08T09:05+0500

2022-12-08T09:05+0500

2022-12-08T09:26+0500

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Раскаленная 150-километровая дуга от Соледара и Артемовска до Марьинки и Угледара остается главным инструментом утилизации личного состава ВСУ и "железного потока" натовской помощи киевскому режиму. Украинский проект США движется к позорному завершению.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 декабря заявил об освобождении за короткое время шести населенных пунктов Донбасса – Майорска, Павловки, Опытного, Андреевки, Белогоровки Южной, Курдюмовки. И отметил, что потери противника в ноябре составили более 8300 военнослужащих, 15 самолетов и вертолетов, 149 танков и 300 боевых бронемашин.В районах Артемовска, Авдеевки, Марьинки, и на Угледарском направлении российские подразделения активно штурмуют позиции украинских войск. Донбасс становится братской могилой для тысяч солдат ВСУ, иностранных "легионеров" и переодетых в украинскую форму натовских военнослужащих. Под ударами российской артиллерии и штурмовых отрядов сразу несколько подразделений ВСУ сегодня вышли из города Марьинка, примыкающего к восточной окраине Донецка. Зима в зоне СВО обещает быть горячей.Ожесточенные бои в пригородах Артемовска превратились для войск киевского режима в "бахмутскую мясорубку", в которой под ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно гибнут сотни украинских солдат. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе утверждал, что в битве за Бахмут (Артемовск) решается судьба страны, и требовал от главкома ВСУ Валерия Залужного стоять здесь "до последнего". Однако с понедельника, 5 декабря Киев начал готовить украинскую общественность к сдаче Артемовска, и уже считает город "не имеющим стратегического значения". В колоссальных потерях здесь ВСУ обвиняют военных специалистов Британии и США. Первые якобы неправильно подготовили украинские подразделения (по программе борьбы с повстанцами). Вторые прислали на помощь контингент ЧВК "Моцарт", который взял боевое управление на себя, и отправил украинцев под огневой вал российской артиллерии.Между тем, судьбу "бахмутской цитадели" готовится разделить Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ, расположенный в 30 км западнее Артемовска. Натовские аналитики прогнозируют рассечение группировки ВСУ в Донбассе на две части, рост потерь, и дальнейшее отступление боевиков киевского режима.Точка невозвратаТолько за минувшие сутки на Донецком, Красно-Лиманском, Купянском направлениях уничтожены более 340 военнослужащих ВСУ, 10 самоходных артиллерийских установок и боевых бронемашин. В цехах криворожского металлургического комбината "демилитаризованы" шесть пусковых установок РСЗО MLRS, а также более 70-ти снарядов РСЗО HIMARS. Ударом по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка ДНР уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.Российские войска высокоточными ударами на всю глубину оперативного тыла ВСУ успешно поражают объекты энергетики, связи, логистики двойного назначения. Силы киевского режима испытывают нехватку резервов, горючего, боеприпасов и боевой техники. Даже с учетом продолжения поставок вооружения киевскому режиму странами НАТО, объективно украинские войска утратили боевую устойчивость, и достигли точки невозврата к активным наступательным действиям. За время российской специальной военной операции уничтожены более 520 самолетов и вертолетов, 2638 беспилотников, 392 мобильных ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых РСЗО, 3664 артиллерийских орудия ВСУ.Кроме огромных потерь, значительной проблемой киевского режима становится русская зима. Мороз и снежная равнина осложняют скрытное передвижение и непосредственную эксплуатацию боевой техники натовских стандартов – на морозе не заводятся двигатели, "сыпется" резина, отказывает электроника. Ремонт в полевых условиях невозможен, и растягивается на несколько месяцев – на польской или прибалтийской территории.По данным газеты The Washington Post, подразделения ВСУ на переднем крае морально раздавлены постоянными артиллерийскими обстрелами, "отсутствием тепла и кофе". Издание Newsweek дополняет, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью выйти из строя к концу 2022 года, и тогда отключения электричества будут длиться неделями, города "станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев". На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский намерен максимально обострить ситуацию в зоне СВО, и втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией.У большинства европейцев – другие планы. Германия, Италия и Франция и ряд других стран "притормаживают" с поставками оружия, заметно дистанцируются от заведомо проигравшего киевского режима, чтобы избежать вероятного "суицида Европы". Французская газета Le Figaro опубликовала призывы отменить антироссийские санкции, прекратить поставки оружия Киеву – поскольку Зеленский не Украину защищает, а желает, "жертвуя своим народом, стать инструментом разрушения России". Заметим, что на крайний случай такого агрессивного безрассудства соседей по планете, Москва располагает самым мощным в мире ядерным арсеналом, не стесняется своей силы, и намерена всеми средствами отстаивать принципы равной и неделимой безопасности – до гарантированного уровня национальной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Вмешательство Запада в СВО России диктует необходимость разгрома США

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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