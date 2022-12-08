https://uz.sputniknews.ru/20221208/lyubimova-v-moskve-i-sankt-peterburge-proydut-dni-uzbekskogo-kino-30581857.html

Любимова: в Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни узбекского кино

Любимова: в Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни узбекского кино

В свою очередь, Россия представит более 30 проектов в сфере искусства в Узбекистане, сообщили в Минкульте РФ. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T16:30+0500

2022-12-08T16:30+0500

2022-12-08T16:30+0500

культура

санкт-петербург

кино

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Москве и Санкт-Петербурге на 17-19 декабря запланировано проведение Дней узбекского кино. Об этом сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на Министерство культуры России.Также Узбекистан и Россия намерены усилить сотрудничество в сфере кинематографа."Учитывая особый интерес кинематографистов двух стран к реализации совместных проектов, с узбекской стороной достигнута договоренность до конца 2023 года подписать межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", – заявила министр культуры России Ольга Любимова.Кроме этого, в следующем году в Узбекистане пройдет международный проект "Русские сезоны". В его программе - более 30 театральных, музыкальных, выставочных, кино- и образовательных проектов, уточнили в ведомстве.Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.

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