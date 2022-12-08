https://uz.sputniknews.ru/20221208/o-dtp-mojno-budet-soobschit-cherez-spetsialnoe-prilojenie-30571323.html
О ДТП можно будет сообщить через специальное приложение
О ДТП можно будет сообщить через специальное приложение
В Узбекистане внедряется единая информационная система, регистрирующая страховые полисы и контролирующая их оборот.
2022-12-08T10:02+0500
2022-12-08T10:02+0500
2022-12-08T10:02+0500
общество
дтп
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страховка
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Кабинет министров разработал новый порядок предоставления страховых услуг, согласно которому все виды страхования предоставляются в электронном виде. Проверка их подлинности профильные органы будут осуществлять в информационной системе и на веб-сайте страховой организации путем обмена информацией между страховщиком и страхователем.Заявление для заключения договора страхования можно подать через информационную систему страховой организации. Страховые полисы и договор страхования также будут регистрировать в этой системе.До 31 декабря начнет работать Единая информационная система, интегрированная с информационными системами всех страховых компаний, где регистрируются все страховые полисы и контролируется их оборот.Начиная с 1 января 2023 года перестанет действовать практика оформления страховых полисов по всем видам обязательного страхования на бумажных бланках.До 1 марта 2023 года начнет действовать единое мобильное приложение для онлайн-отправки и обработки уведомления о дорожно-транспортном происшествии, которое будет оформляться без участия сотрудников органов внутренних дел.До 1 июля 2023 года вводится в практику онлайн-подача и рассмотрение заявлений о страховых претензиях по другим видам обязательного и добровольного страхования через единое мобильное приложение.В Узбекистане к середине будущего года планируется завершить разработку законопроекта "О страховании сельскохозяйственных рисков".Читайте также: Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков
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дтп уведомление страховка приложение информационная система
дтп уведомление страховка приложение информационная система
О ДТП можно будет сообщить через специальное приложение
В Узбекистане внедряется Единая информационная система, регистрирующая страховые полисы и контролирующая их оборот.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Кабинет министров разработал новый порядок
предоставления страховых услуг, согласно которому все виды страхования предоставляются в электронном виде. Проверка их подлинности профильные органы будут осуществлять в информационной системе и на веб-сайте страховой организации путем обмена информацией между страховщиком и страхователем.
Заявление для заключения договора страхования можно подать через информационную систему страховой организации. Страховые полисы и договор страхования также будут регистрировать в этой системе.
До 31 декабря начнет работать Единая информационная система, интегрированная с информационными системами всех страховых компаний, где регистрируются все страховые полисы и контролируется их оборот.
Начиная с 1 января 2023 года перестанет действовать практика оформления страховых полисов по всем видам обязательного страхования на бумажных бланках.
До 1 марта 2023 года начнет действовать единое мобильное приложение для онлайн-отправки и обработки уведомления о дорожно-транспортном происшествии, которое будет оформляться без участия сотрудников органов внутренних дел.
До 1 июля 2023 года вводится в практику онлайн-подача и рассмотрение заявлений о страховых претензиях по другим видам обязательного и добровольного страхования через единое мобильное приложение.
В Узбекистане к середине будущего года планируется завершить разработку законопроекта "О страховании сельскохозяйственных рисков".