https://uz.sputniknews.ru/20221208/o-dtp-mojno-budet-soobschit-cherez-spetsialnoe-prilojenie-30571323.html

О ДТП можно будет сообщить через специальное приложение

О ДТП можно будет сообщить через специальное приложение

В Узбекистане внедряется единая информационная система, регистрирующая страховые полисы и контролирующая их оборот.

2022-12-08T10:02+0500

2022-12-08T10:02+0500

2022-12-08T10:02+0500

общество

дтп

регистрация

страховка

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Кабинет министров разработал новый порядок предоставления страховых услуг, согласно которому все виды страхования предоставляются в электронном виде. Проверка их подлинности профильные органы будут осуществлять в информационной системе и на веб-сайте страховой организации путем обмена информацией между страховщиком и страхователем.Заявление для заключения договора страхования можно подать через информационную систему страховой организации. Страховые полисы и договор страхования также будут регистрировать в этой системе.До 31 декабря начнет работать Единая информационная система, интегрированная с информационными системами всех страховых компаний, где регистрируются все страховые полисы и контролируется их оборот.Начиная с 1 января 2023 года перестанет действовать практика оформления страховых полисов по всем видам обязательного страхования на бумажных бланках.До 1 марта 2023 года начнет действовать единое мобильное приложение для онлайн-отправки и обработки уведомления о дорожно-транспортном происшествии, которое будет оформляться без участия сотрудников органов внутренних дел.До 1 июля 2023 года вводится в практику онлайн-подача и рассмотрение заявлений о страховых претензиях по другим видам обязательного и добровольного страхования через единое мобильное приложение.В Узбекистане к середине будущего года планируется завершить разработку законопроекта "О страховании сельскохозяйственных рисков".Читайте также: Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков

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