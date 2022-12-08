https://uz.sputniknews.ru/20221208/v-nukuse-proshli-voennye-ucheniya-30578886.html
В Нукусе прошли военные учения
В Нукусе прошли военные учения
Целью двухнедельных маневров было повышение квалификации и навыков военнослужащих по обороне воздушных и наземных рубежей.
2022-12-08T11:58+0500
2022-12-08T11:58+0500
2022-12-08T11:58+0500
общество
военные учения
нукус
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Практические учения по обороне воздушных и наземных рубеж прошли на общевойсковом полигоне “Нукус”. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного военного округа.Основной целью двухнедельных маневров было повышение квалификации и полевых навыков личного состава. В учениях приняли участие военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Нукусского и Ургенчского гарнизонов Северо-западного военного округа и командования Войск охраны категорированных объектов.Занятия проходили в зонах интенсивного полета авиации. Они включали в себя теорию и практику по выполнению боевых задач в суровых климатических условиях.В ходе учений подразделения выполнили практические задания по оборудованию, обороне командных пунктов и пунктов управления ПВО, а также огневых позиций зенитных подразделений, расположенных отдельно от основных сил.В практической части занятий военнослужащие тренировались в индивидуальной и групповой стрельбе из зенитных орудий, обороне местности на воздушном и наземном рубежах со сменой позиций.В рамках учений военнослужащие приняли участие в командной эстафете, которая считается эффективным способом проверки воли и выносливости сухопутных войск. Она включала в себя прохождение полосы препятствий, применение техники и огнестрельного оружия, разборку и сборку оружия, а также использование средств индивидуальной защиты.Читайте также: В Термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных – фото
нукус
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военные учения нукус защита наземных воздушных рубежей
военные учения нукус защита наземных воздушных рубежей
В Нукусе прошли военные учения
Целью двухнедельных маневров было повышение квалификации и навыков военнослужащих по обороне воздушных и наземных рубежей.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Практические учения по обороне воздушных и наземных рубеж прошли на общевойсковом полигоне “Нукус”. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного военного округа.
Основной целью двухнедельных маневров было повышение квалификации и полевых навыков личного состава. В учениях приняли участие военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Нукусского и Ургенчского гарнизонов Северо-западного военного округа и командования Войск охраны категорированных объектов.
Занятия проходили в зонах интенсивного полета авиации. Они включали в себя теорию и практику по выполнению боевых задач в суровых климатических условиях.
В ходе учений подразделения выполнили практические задания по оборудованию, обороне командных пунктов и пунктов управления ПВО, а также огневых позиций зенитных подразделений, расположенных отдельно от основных сил.
В практической части занятий военнослужащие тренировались в индивидуальной и групповой стрельбе из зенитных орудий, обороне местности на воздушном и наземном рубежах со сменой позиций.
В рамках учений военнослужащие приняли участие в командной эстафете, которая считается эффективным способом проверки воли и выносливости сухопутных войск. Она включала в себя прохождение полосы препятствий, применение техники и огнестрельного оружия, разборку и сборку оружия, а также использование средств индивидуальной защиты.