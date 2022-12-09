https://uz.sputniknews.ru/20221209/uzbekistan-gtl-poluchil-oskara-mirovoy-energoindustrii---podrobnosti-30625910.html

Uzbekistan GTL получил "Оскара" мировой энергоиндустрии - подробности

Uzbekistan GTL получил "Оскара" мировой энергоиндустрии - подробности

Завод получил премию "S&P Global Energy Awards", обойдя конкурентов из Китая, Индии и Люксембурга.

2022-12-09T18:17+0500

2022-12-09T18:17+0500

2022-12-09T18:18+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

uzbekistan gtl

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Завод Uzbekistan GTLполучил премию "S&P Global Energy Awards", которую также называют "Оскаром" в мире энергоиндустрии, 8 декабря, в четверг, в Нью-Йорке. Об этом сообщает АО "Узбекнефтегаз".Предприятие победило в номинации "За выдающиеся достижения в области переработки углеводородов и химической промышленности", за которую также боролись компании из Индии, Люксембурга, Китая и США.Получить премию Uzbekistan GTL позволило активное использование инновационных технологий в производственном процессе и производство качественных и экологических топливных продуктов.Напомним, завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.В июне этого года завод сообщил о выпуске первой партии синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности Узбекистана.Корреспондент Sputnik в этом году посетил завод Uzbekistan GTL и снял репортаж о работе предприятия. Как выглядит самый передовой нефтехимический объект страны, можно посмотреть здесь:Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL

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