https://uz.sputniknews.ru/20221209/uzbekistan-gtl-poluchil-oskara-mirovoy-energoindustrii---podrobnosti-30625910.html
Uzbekistan GTL получил "Оскара" мировой энергоиндустрии - подробности
Uzbekistan GTL получил "Оскара" мировой энергоиндустрии - подробности
Завод получил премию "S&P Global Energy Awards", обойдя конкурентов из Китая, Индии и Люксембурга.
2022-12-09T18:17+0500
2022-12-09T18:17+0500
2022-12-09T18:18+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
uzbekistan gtl
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Завод Uzbekistan GTLполучил премию "S&P Global Energy Awards", которую также называют "Оскаром" в мире энергоиндустрии, 8 декабря, в четверг, в Нью-Йорке. Об этом сообщает АО "Узбекнефтегаз".Предприятие победило в номинации "За выдающиеся достижения в области переработки углеводородов и химической промышленности", за которую также боролись компании из Индии, Люксембурга, Китая и США.Получить премию Uzbekistan GTL позволило активное использование инновационных технологий в производственном процессе и производство качественных и экологических топливных продуктов.Напомним, завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.В июне этого года завод сообщил о выпуске первой партии синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности Узбекистана.Корреспондент Sputnik в этом году посетил завод Uzbekistan GTL и снял репортаж о работе предприятия. Как выглядит самый передовой нефтехимический объект страны, можно посмотреть здесь:Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL
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uzbekistan gtl все о заводе как работает что за премию получил награда энергетика узбекистана нефть состояние новости ситуация
uzbekistan gtl все о заводе как работает что за премию получил награда энергетика узбекистана нефть состояние новости ситуация
Uzbekistan GTL получил "Оскара" мировой энергоиндустрии - подробности
18:17 09.12.2022 (обновлено: 18:18 09.12.2022)
Завод получил премию "S&P Global Energy Awards", обойдя конкурентов из Китая, Индии и Люксембурга.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Завод Uzbekistan GTLполучил премию "S&P Global Energy Awards", которую также называют "Оскаром" в мире энергоиндустрии, 8 декабря, в четверг, в Нью-Йорке. Об этом сообщает АО "Узбекнефтегаз".
Предприятие победило в номинации "За выдающиеся достижения в области переработки углеводородов и химической промышленности", за которую также боролись компании из Индии, Люксембурга, Китая и США.
Получить премию Uzbekistan GTL позволило активное использование инновационных технологий в производственном процессе и производство качественных и экологических топливных продуктов.
Напомним, завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся в конце прошлого года.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
В июне этого года завод сообщил о выпуске первой партии синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности Узбекистана.
Корреспондент Sputnik в этом году посетил завод Uzbekistan GTL и снял репортаж о работе предприятия. Как выглядит самый передовой нефтехимический объект страны, можно посмотреть здесь: