https://uz.sputniknews.ru/20221211/kak-v-uzbekistane-otmetili-den-rabotnikov-selskogo-xozyaystva--foto-30659248.html

Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото

Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото

В столице прошел "Праздник урожая", панельные дискуссии и встречи, а также выставка сельскохозяйственной продукции.

2022-12-11T15:12+0500

2022-12-11T15:12+0500

2022-12-11T15:12+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. “Праздник урожая” прошел сегодня в “Узэкспоцентре”, приуроченный к Дню работников сельского хозяйства, передает корреспондент Sputnik.Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.Мероприятие посетили официальные лица. Среди них премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководитель комплекса по аграрным и продовольственным вопросам Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Азиз Воитов.Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитал праздничное поздравление Шавката Мирзиёева.Также присутствовали руководители и эксперты аграрной отрасли, фермеры, дехкане, предприниматели.В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии и встречи по различным темам. На них обсуждались реформы в отрасли, проводимые в последние несколько лет.Украшением праздника стала выставка сельскохозяйственной продукции, выращенная узбекскими фермерами.

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как в узбекистане отметили праздник урожая день работников сельского хозяйства столица панельная дискуссия выставка