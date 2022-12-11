Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221211/kak-v-uzbekistane-otmetili-den-rabotnikov-selskogo-xozyaystva--foto-30659248.html
Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото
Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото
В столице прошел "Праздник урожая", панельные дискуссии и встречи, а также выставка сельскохозяйственной продукции.
2022-12-11T15:12+0500
2022-12-11T15:12+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0b/30658262_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_2a203554b5641660eca0ea91aa6410e2.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. “Праздник урожая” прошел сегодня в “Узэкспоцентре”, приуроченный к Дню работников сельского хозяйства, передает корреспондент Sputnik.Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.Мероприятие посетили официальные лица. Среди них премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководитель комплекса по аграрным и продовольственным вопросам Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Азиз Воитов.Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитал праздничное поздравление Шавката Мирзиёева.Также присутствовали руководители и эксперты аграрной отрасли, фермеры, дехкане, предприниматели.В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии и встречи по различным темам. На них обсуждались реформы в отрасли, проводимые в последние несколько лет.Украшением праздника стала выставка сельскохозяйственной продукции, выращенная узбекскими фермерами.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0b/30658262_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_0fa223a0b08118e0a6fc7168076b75e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
как в узбекистане отметили праздник урожая день работников сельского хозяйства столица панельная дискуссия выставка
как в узбекистане отметили праздник урожая день работников сельского хозяйства столица панельная дискуссия выставка

Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото

15:12 11.12.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
В столице прошел "Праздник урожая", панельные дискуссии и встречи, а также выставка сельскохозяйственной продукции.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. “Праздник урожая” прошел сегодня в “Узэкспоцентре”, приуроченный к Дню работников сельского хозяйства, передает корреспондент Sputnik.
Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЛимон
Лимон - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
Лимон
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мероприятие посетили официальные лица. Среди них премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководитель комплекса по аграрным и продовольственным вопросам Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Азиз Воитов.
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитал праздничное поздравление Шавката Мирзиёева.
© Foto : Пресс-служба президента УзбекистанаПресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитывает праздничное поздравление Шавката Мирзиёева в связи с Днем работников сельского хозяйства на "Празднике урожая" в "Узэкспоцентре"
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитывает праздничное поздравление Шавката Мирзиёева в связи с Днем работников сельского хозяйства на Празднике урожая в Узэкспоцентре - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитывает праздничное поздравление Шавката Мирзиёева в связи с Днем работников сельского хозяйства на "Празднике урожая" в "Узэкспоцентре"
© Foto : Пресс-служба президента Узбекистана
Также присутствовали руководители и эксперты аграрной отрасли, фермеры, дехкане, предприниматели.
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
Фрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии и встречи по различным темам. На них обсуждались реформы в отрасли, проводимые в последние несколько лет.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЯблоко
Яблоко - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
Яблоко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Украшением праздника стала выставка сельскохозяйственной продукции, выращенная узбекскими фермерами.
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2022
Фрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0