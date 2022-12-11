Как в Узбекистане отметили День работников сельского хозяйства — фото
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице прошел "Праздник урожая", панельные дискуссии и встречи, а также выставка сельскохозяйственной продукции.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. “Праздник урожая” прошел сегодня в “Узэкспоцентре”, приуроченный к Дню работников сельского хозяйства, передает корреспондент Sputnik.
Этот день отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЛимон
Лимон
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мероприятие посетили официальные лица. Среди них премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководитель комплекса по аграрным и продовольственным вопросам Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Азиз Воитов.
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитал праздничное поздравление Шавката Мирзиёева.
© Foto : Пресс-служба президента УзбекистанаПресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитывает праздничное поздравление Шавката Мирзиёева в связи с Днем работников сельского хозяйства на "Празднике урожая" в "Узэкспоцентре"
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов зачитывает праздничное поздравление Шавката Мирзиёева в связи с Днем работников сельского хозяйства на "Празднике урожая" в "Узэкспоцентре"
© Foto : Пресс-служба президента Узбекистана
Также присутствовали руководители и эксперты аграрной отрасли, фермеры, дехкане, предприниматели.
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии и встречи по различным темам. На них обсуждались реформы в отрасли, проводимые в последние несколько лет.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЯблоко
Яблоко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Украшением праздника стала выставка сельскохозяйственной продукции, выращенная узбекскими фермерами.
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров