https://uz.sputniknews.ru/20221211/tsb-uzbekistana-poyasnil-kogda-v-strane-zarabotayut-karty-mir-30650460.html

ЦБ Узбекистана пояснил, когда в стране заработают карты "Мир"

ЦБ Узбекистана пояснил, когда в стране заработают карты "Мир"

Центробанк Узбекистана изучает вопрос возобновления полноценной работы в стране карт "Мир". Она была приостановлена в сентябре из-за рисков, которые увидели местные банки в обслуживании российских карт.

2022-12-11T19:13+0500

2022-12-11T19:13+0500

2022-12-11T19:13+0500

экономика

цб

узбекистан

платежная система "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28618977_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_f1fd3f9e5bbf274d5b42606e2067c56b.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана еще изучает вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в стране, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости представитель регулятора.Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".Как уточняется, в ЦБ Узбекистана пока не получили подобных документов или информации.В начале ноября в ЦБ Узбекистана заявили корреспонденту Sputnik, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.В сентябре Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard приостановил обслуживания карт "Мир", в том числе кобейджинговых за рубежом. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цб центробанк узбекистан когда заработают карты мир почему не работают приостановили какие риски обслуживание российские карты