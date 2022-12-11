https://uz.sputniknews.ru/20221211/tsb-uzbekistana-poyasnil-kogda-v-strane-zarabotayut-karty-mir-30650460.html
ЦБ Узбекистана пояснил, когда в стране заработают карты "Мир"
ЦБ Узбекистана пояснил, когда в стране заработают карты "Мир"
Центробанк Узбекистана изучает вопрос возобновления полноценной работы в стране карт "Мир". Она была приостановлена в сентябре из-за рисков, которые увидели местные банки в обслуживании российских карт.
2022-12-11T19:13+0500
2022-12-11T19:13+0500
2022-12-11T19:13+0500
экономика
цб
узбекистан
платежная система "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28618977_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_f1fd3f9e5bbf274d5b42606e2067c56b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана еще изучает вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в стране, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости представитель регулятора.Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".Как уточняется, в ЦБ Узбекистана пока не получили подобных документов или информации.В начале ноября в ЦБ Узбекистана заявили корреспонденту Sputnik, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.В сентябре Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard приостановил обслуживания карт "Мир", в том числе кобейджинговых за рубежом. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28618977_66:0:1213:860_1920x0_80_0_0_acadfc07d9baa921b09d4d3a58170c80.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цб центробанк узбекистан когда заработают карты мир почему не работают приостановили какие риски обслуживание российские карты
цб центробанк узбекистан когда заработают карты мир почему не работают приостановили какие риски обслуживание российские карты
ЦБ Узбекистана пояснил, когда в стране заработают карты "Мир"
Центробанк Узбекистана изучает вопрос возобновления полноценной работы в стране карт "Мир". Она была приостановлена в сентябре из-за рисков, которые увидели местные банки в обслуживании российских карт.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана еще изучает вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в стране, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости
представитель регулятора.
Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".
"В настоящее время этот вопрос еще изучается", - сообщил представитель ЦБ Узбекистана, отвечая на вопрос о появлении аналогичной возможности в стране.
Как уточняется, в ЦБ Узбекистана пока не получили подобных документов или информации.
В начале ноября в ЦБ Узбекистана заявили
корреспонденту Sputnik, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.
В сентябре Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard приостановил обслуживания карт "Мир", в том числе кобейджинговых за рубежом. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.