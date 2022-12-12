https://uz.sputniknews.ru/20221212/ali-xamraev-poluchil-nagradu-na-kinofestivale-evraziya---video-30688800.html

Али Хамраев получил награду на кинофестивале "Евразия" - видео

Али Хамраев получил награду на кинофестивале "Евразия" - видео

Али Хамраев стал председателем жюри кинофестиваля.

2022-12-12T21:10+0500

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культура

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Известный кинорежиссер, лауреат государственной премии Узбекистана Али Хамраев получил почетный приз XVI Международного кинофестиваля Евразия в Алматы 12 декабря.Награду "За вклад в развитие кино Центральной Азии" Али Хамраеву вручили на торжественном открытии мероприятия. К слову, Хамраев является председателем жюри кинофестиваля."Этот приз вручён мне за вклад всех узбекских кинематографистов в кино Центральной Азии", - заявил Хамраев.Фестиваль "Евразия" проходит в Алматы с 12 по 18 декабря. Это самый крупный кинофорум Казахстана, а также единственный казахстанский кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). В этом году кинофестиваль "Евразия" будет включать две конкурсных программы:Также на фестивале представят ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров.Читайте также:Али Хамраеву – 85: эксклюзивное интервью режиссера — видео

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