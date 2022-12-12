https://uz.sputniknews.ru/20221212/proizvoditel-odejdy-oodji-mojet-sozdat-tekstilnyy-klaster-v-ferganskoy-doline-30680588.html
Производитель одежды OODJI может создать текстильный кластер в Ферганской долине
Производитель одежды OODJI может создать текстильный кластер в Ферганской долине
Российская компания презентовала проект по созданию совместного с Узбекистаном индустриального текстильного кластера в Ферганской долине.
2022-12-12T19:38+0500
2022-12-12T19:38+0500
2022-12-12T19:38+0500
экономика
текстиль
текстильная продукция
россия
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Российская компания Mirus Textile Group презентовала проект по созданию российско-узбекского индустриального текстильного кластера, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Компания Mirus Textile Group предлагает создать на своей площадке российско-узбекистанский индустриальный кластер. Предприятие располагает участком в 12 га в Ферганской долине. Данный участок находится на месте второго по величине чулочно-прядильного комбината в СССР, уточняют в Торпредстве.Известно, что компания производит чулочно-носочную продукцию, которая идет на экспорт в Россию, в частности, для российского бренда одежды OODJI. OODJI - популярных в странах СНГ бренд молодежной одежды, насчитывающий 350 магазинов в 7 странах.
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россия узбекистан совместный бизнес текстиль узбекский узбекистанский текстильпром текстильная промышленность производство oodji что производит в узбекистане ферганская долина сколько зарабатывает на
россия узбекистан совместный бизнес текстиль узбекский узбекистанский текстильпром текстильная промышленность производство oodji что производит в узбекистане ферганская долина сколько зарабатывает на
Производитель одежды OODJI может создать текстильный кластер в Ферганской долине
Российская компания презентовала проект по созданию совместного с Узбекистаном индустриального текстильного кластера в Ферганской долине.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Российская компания Mirus Textile Group презентовала проект по созданию российско-узбекского индустриального текстильного кластера, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.
"Сегодня Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провел рабочую встречу с руководством российской компании Mirus Textile Group, осуществляющей деятельность в Ферганской долине", - говорится в заявлении пресс-службы.
Компания Mirus Textile Group предлагает создать на своей площадке российско-узбекистанский индустриальный кластер. Предприятие располагает участком в 12 га в Ферганской долине. Данный участок находится на месте второго по величине чулочно-прядильного комбината в СССР, уточняют в Торпредстве.
Известно, что компания производит чулочно-носочную продукцию, которая идет на экспорт в Россию, в частности, для российского бренда одежды OODJI.
OODJI - популярных в странах СНГ бренд молодежной одежды, насчитывающий 350 магазинов в 7 странах.