https://uz.sputniknews.ru/20221214/30742164.html
Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме
Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме
Клетка стареет, когда теряет способность к размножению. Такие клетки удаляются иммунитетом, но их накопление приводит к старению человека.
2022-12-14T22:00+0500
2022-12-14T22:00+0500
2022-12-14T22:00+0500
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Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Клеточному старению подвергается большинство тканей человеческого организма. Это происходит, когда клетка по каким-то причинам исчерпала способность размножаться. Преждевременное старение клеток может вызвать и стресс. Обычно иммунитет уничтожает стареющие клетки, однако с возрастом или в случае каких-то нарушений удаляются не все старые клетки. Их накопление способствует общему старению.Ученые выяснили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток, характеризуется снижением содержания в них ионов калия. В дальнейшем этот показатель может использоваться в качестве маркера, указывающего на преждевременное старение клеток, вызванное разными причинами. Исследованием занимались сотрудники Института цитологии Российской академии наук.Читайте также: Почему иммунитет "поднимать" не нужно
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здоровье старение преждевременное российские ученые нашли причину клетку признак исследования разработки
здоровье старение преждевременное российские ученые нашли причину клетку признак исследования разработки
Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме
Клетка стареет, когда теряет способность к размножению. Такие клетки удаляются иммунитетом, но их накопление приводит к старению человека.
Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме, сообщили РИА Новости
в Министерстве науки и высшего образования.
Клеточному старению подвергается большинство тканей человеческого организма. Это происходит, когда клетка по каким-то причинам исчерпала способность размножаться. Преждевременное старение клеток может вызвать и стресс. Обычно иммунитет уничтожает стареющие клетки, однако с возрастом или в случае каких-то нарушений удаляются не все старые клетки. Их накопление способствует общему старению.
Ученые выяснили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток, характеризуется снижением содержания в них ионов калия. В дальнейшем этот показатель может использоваться в качестве маркера, указывающего на преждевременное старение клеток, вызванное разными причинами. Исследованием занимались сотрудники Института цитологии Российской академии наук.