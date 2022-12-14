Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20221214/30742164.html
Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме
Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме
Клетка стареет, когда теряет способность к размножению. Такие клетки удаляются иммунитетом, но их накопление приводит к старению человека.
2022-12-14T22:00+0500
2022-12-14T22:00+0500
это интересно
здоровье
врачи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30742333_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_5c776eca4359fa64010c470deccdec85.jpg
Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Клеточному старению подвергается большинство тканей человеческого организма. Это происходит, когда клетка по каким-то причинам исчерпала способность размножаться. Преждевременное старение клеток может вызвать и стресс. Обычно иммунитет уничтожает стареющие клетки, однако с возрастом или в случае каких-то нарушений удаляются не все старые клетки. Их накопление способствует общему старению.Ученые выяснили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток, характеризуется снижением содержания в них ионов калия. В дальнейшем этот показатель может использоваться в качестве маркера, указывающего на преждевременное старение клеток, вызванное разными причинами. Исследованием занимались сотрудники Института цитологии Российской академии наук.Читайте также: Почему иммунитет "поднимать" не нужно
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30742333_3:0:1711:1281_1920x0_80_0_0_58de2377f2f7295735525b24ee05c1af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье старение преждевременное российские ученые нашли причину клетку признак исследования разработки
здоровье старение преждевременное российские ученые нашли причину клетку признак исследования разработки

Российские ученые нашли признак преждевременного старения клеток в организме

22:00 14.12.2022
© FOTO Pexels / Chokniti KhongchumСотрудник лаборатории во время исследований. Иллюстративное фото
Сотрудник лаборатории во время исследований. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2022
© FOTO Pexels / Chokniti Khongchum
Подписаться на
НовостиTelegram
Клетка стареет, когда теряет способность к размножению. Такие клетки удаляются иммунитетом, но их накопление приводит к старению человека.
Российские ученые нашли маркер преждевременного старения клеток в организме, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.
Клеточному старению подвергается большинство тканей человеческого организма. Это происходит, когда клетка по каким-то причинам исчерпала способность размножаться. Преждевременное старение клеток может вызвать и стресс. Обычно иммунитет уничтожает стареющие клетки, однако с возрастом или в случае каких-то нарушений удаляются не все старые клетки. Их накопление способствует общему старению.
Ученые выяснили, что окислительный стресс, вызывающий старение клеток, характеризуется снижением содержания в них ионов калия. В дальнейшем этот показатель может использоваться в качестве маркера, указывающего на преждевременное старение клеток, вызванное разными причинами. Исследованием занимались сотрудники Института цитологии Российской академии наук.
Читайте также: Почему иммунитет "поднимать" не нужно
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0