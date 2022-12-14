https://uz.sputniknews.ru/20221214/detskiy-sad-v-avtobuse-i-onlayn-akademiya-v-mdo-rasskazali-ob-innovatsiyax-30734479.html

Детский сад в автобусе и онлайн-академия: в МДО рассказали об инновациях

Детский сад в автобусе и онлайн-академия: в МДО рассказали об инновациях

Министерство дошкольного образования отчиталось о проделанной работе за 2022 год.

2022-12-14T14:13+0500

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общество

образование

дошкольное образование

детские сады

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В Министерстве дошкольного образования Узбекистана состоялся открытый диалог, в ходе которого руководство ведомства рассказало о проделанной работе за 2022 год.В настоящее время в частном секторе работают 140 частных дошкольных учреждений и 1700 семейных детских садов. Министерство дошкольного образования наладило партнерство с рядом зарубежных стран, в частности, с Россией, Беларусью, Южной Кореей, Китаем, а также с международными странами, такими как "Россотрудничество", ЮНИСЕФ и другими.В республике в минувшем году реализовали несколько крупных инновационных проектов. В частности, начала действовать цифровая платформа "Академия детства" (www.bolakadem.uz). Ее создали ведущие специалисты в области образования при поддержке Министерства дошкольного образования, ЮНИСЕФ и Инновационного центра информационно-педагогических технологий "Билим Макон".Цифровая платформа призвана поддерживать непрерывное образование, внедрять цифровые технологии в традиционные обучающие системы, помогать педагогам и специалистам в сфере дошкольного образования, а также родителям и детям дошкольного возраста.В детских садах используют "умных роботов"Роботы Albert и Genibot предназначены для детей старше 6 лет. Их задача – обучать малышей робототехнике и программированию.На первом этапе ребенок заставляет игрушку двигаться, моргать и говорить с помощью готовых карточек-кодировщиков. Таким образом, он понимает, как работают блоки кода. Дети постарше могут подключить робота к смартфону и создавать собственные команды и алгоритмы.В детские сады поставили 275 интеллектуальных роботов, а также 350 учебных пособий, предназначенных для обучения детей робототехнике и навыкам программирования. Проект реализовали при поддержке южнокорейских партнеров"Aqlvoy"— равное образование для всех детейВ республике начали использовать мобильные детские сады "Aqlvoy". Цель проекта - охватить дошкольным образованием отдаленные районы и максимально использовать новейшие технологии в образовании.Детские сады расположены в специально оборудованных автобусах, что позволяет охватить даже самые отдаленные регионы, а также значительно экономит средства и время.Особое внимание в министерстве уделяли качеству дидактической литературы, фильмов и передач, созданных в рамках проекта.Первый опыт мобильных детских садов оказался удачным и в дальнейшем его планируют расширить и на другие регионы страны.Читайте также: Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы

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