Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221213/stalo-izvestno-kogda-shkolniki-uzbekistana-vyydut-na-kanikuly-30696872.html
Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы
Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы
Вторник, 27 декабря, станет последним днем.
2022-12-13T13:54+0500
2022-12-13T13:54+0500
общество
школьники
каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25580839_0:91:1022:666_1920x0_80_0_0_a33bed8fc38d9edafd048a59d4e28f7f.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы у школьников начнутся 28 декабря, передает пресс-служба Министерства народного образования.Учащиеся отдохнут четырнадцать дней – до 10 января 2023 года. Третья четверть начнется 11 января.Ранее правительство установило период зимних каникул для студентов.Читайте также:В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фотоГосслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25580839_6:0:1016:757_1920x0_80_0_0_488aa5be445cb3de7fbbe771b7d4727b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
школьники уйдут на каникулы с 28 декабря когда начнутся каникулы в узбекистане дата сколько дней школа школы образование зимние каникулы новый год
школьники уйдут на каникулы с 28 декабря когда начнутся каникулы в узбекистане дата сколько дней школа школы образование зимние каникулы новый год

Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы

13:54 13.12.2022
© Агентство Президентских образовательных учрежденийУченики президентских школ в Узбекистане
Ученики президентских школ в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2022
© Агентство Президентских образовательных учреждений
Подписаться на
НовостиTelegram
Вторник, 27 декабря, станет последним рабочим днем для учащихся школ.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы у школьников начнутся 28 декабря, передает пресс-служба Министерства народного образования.
Учащиеся отдохнут четырнадцать дней – до 10 января 2023 года. Третья четверть начнется 11 января.
Ранее правительство установило период зимних каникул для студентов.
Читайте также:
В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фото
Госслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0