https://uz.sputniknews.ru/20221213/stalo-izvestno-kogda-shkolniki-uzbekistana-vyydut-na-kanikuly-30696872.html
Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы
Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы
Вторник, 27 декабря, станет последним днем.
2022-12-13T13:54+0500
2022-12-13T13:54+0500
2022-12-13T13:54+0500
общество
школьники
каникулы
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы у школьников начнутся 28 декабря, передает пресс-служба Министерства народного образования.Учащиеся отдохнут четырнадцать дней – до 10 января 2023 года. Третья четверть начнется 11 января.Ранее правительство установило период зимних каникул для студентов.Читайте также:В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фотоГосслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате
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школьники уйдут на каникулы с 28 декабря когда начнутся каникулы в узбекистане дата сколько дней школа школы образование зимние каникулы новый год
школьники уйдут на каникулы с 28 декабря когда начнутся каникулы в узбекистане дата сколько дней школа школы образование зимние каникулы новый год
Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы
Вторник, 27 декабря, станет последним рабочим днем для учащихся школ.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Зимние каникулы у школьников начнутся 28 декабря, передает пресс-служба
Министерства народного образования.
Учащиеся отдохнут четырнадцать дней – до 10 января 2023 года. Третья четверть начнется 11 января.
Ранее правительство установило
период зимних каникул для студентов.