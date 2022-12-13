https://uz.sputniknews.ru/20221213/stalo-izvestno-kogda-shkolniki-uzbekistana-vyydut-na-kanikuly-30696872.html

Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы

Стало известно, когда школьники Узбекистана выйдут на каникулы

Вторник, 27 декабря, станет последним днем.

2022-12-13T13:54+0500

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общество

школьники

каникулы

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Зимние каникулы у школьников начнутся 28 декабря, передает пресс-служба Министерства народного образования.Учащиеся отдохнут четырнадцать дней – до 10 января 2023 года. Третья четверть начнется 11 января.Ранее правительство установило период зимних каникул для студентов.Читайте также:В Ташкенте прошел форум по детскому инклюзивному образованию – фотоГосслужащие-выпускники престижных вузов могут рассчитывать на надбавки к зарплате

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