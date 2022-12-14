На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой
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В Узбекистане организаторы форума получили много предложений, рассказал корреспонденту Sputnik специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. На следующем Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ будет две новых площадки. Такое решение организаторы мероприятия приняли на основании предложений, полученных в ходе форума в Ташкенте.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Наш следующий форум, который должен состояться в Бишкеке осенью 2023 года, будет включать в себя две новые площадки. Это будет площадка, посвященная сотрудничеству в области науки, и площадка, посвященная средствам массовой информации, которые пишут о культуре, науке, образовании", - поделился Михаил Швыдкой.
Он также назвал важным то, что в этот раз участники сотрудничали с агентствами по делам молодежи.
“Потому что одна из наших главных забот - это то, чтобы работа форума была ориентирована на людей, которые никогда не жили в СССР”, - сказал он.
Об инициативах Узбекистана и ориентированности форума — в нашем видео.