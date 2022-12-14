https://uz.sputniknews.ru/20221214/na-sleduyuschem-forume-tvorcheskoy-intelligentsii-sng-budut-novye-ploschadki---shvydkoy-30739288.html

На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой

На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой

В Узбекистане организаторы форума получили много предложений, рассказал корреспонденту Sputnik специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

2022-12-14T17:19+0500

2022-12-14T17:19+0500

2022-12-14T17:19+0500

xv форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц снг

михаил швыдкой

форум

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. На следующем Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ будет две новых площадки. Такое решение организаторы мероприятия приняли на основании предложений, полученных в ходе форума в Ташкенте.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Он также назвал важным то, что в этот раз участники сотрудничали с агентствами по делам молодежи.Об инициативах Узбекистана и ориентированности форума — в нашем видео.Читайте также: На форуме СНГ презентовали книгу с произведениями узбекистанских писателей — видео

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