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Творческий форум СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920
XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ
XV Форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц СНГ проходит в Ташкенте с 12 по 14 декабря. Его участники - известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.
https://uz.sputniknews.ru/20221214/na-sleduyuschem-forume-tvorcheskoy-intelligentsii-sng-budut-novye-ploschadki---shvydkoy-30739288.html
На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой
На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой
В Узбекистане организаторы форума получили много предложений, рассказал корреспонденту Sputnik специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
2022-12-14T17:19+0500
2022-12-14T17:19+0500
xv форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц снг
михаил швыдкой
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. На следующем Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ будет две новых площадки. Такое решение организаторы мероприятия приняли на основании предложений, полученных в ходе форума в Ташкенте.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Он также назвал важным то, что в этот раз участники сотрудничали с агентствами по делам молодежи.Об инициативах Узбекистана и ориентированности форума — в нашем видео.Читайте также: На форуме СНГ презентовали книгу с произведениями узбекистанских писателей — видео
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видео узбекистан ташкент форум творческой и научной интеллигенции спецпредставитель президента россии михаил швыдкой
видео узбекистан ташкент форум творческой и научной интеллигенции спецпредставитель президента россии михаил швыдкой

На следующем Форуме творческой интеллигенции СНГ будут новые площадки - Швыдкой

17:19 14.12.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В Узбекистане организаторы форума получили много предложений, рассказал корреспонденту Sputnik специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. На следующем Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ будет две новых площадки. Такое решение организаторы мероприятия приняли на основании предложений, полученных в ходе форума в Ташкенте.
Об этом корреспонденту Sputnik рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Наш следующий форум, который должен состояться в Бишкеке осенью 2023 года, будет включать в себя две новые площадки. Это будет площадка, посвященная сотрудничеству в области науки, и площадка, посвященная средствам массовой информации, которые пишут о культуре, науке, образовании", - поделился Михаил Швыдкой.
Он также назвал важным то, что в этот раз участники сотрудничали с агентствами по делам молодежи.
“Потому что одна из наших главных забот - это то, чтобы работа форума была ориентирована на людей, которые никогда не жили в СССР”, - сказал он.
Об инициативах Узбекистана и ориентированности форума — в нашем видео.
Читайте также: На форуме СНГ презентовали книгу с произведениями узбекистанских писателей — видео
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