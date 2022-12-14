https://uz.sputniknews.ru/20221214/novaya-aviakompaniya-uzbekistana-zapustit-reysy-v-6-gorodov-rossii-30735624.html
Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России
Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России
Представители авиакомпании Air Samarkand рассказали корреспонденту Sputnik на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности".
2022-12-14T14:57+0500
2022-12-14T14:57+0500
2022-12-14T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Новая узбекистанская авиакомпания Air Samarkand будет осуществлять полёты в 6 городов России.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал PR-директоr Air Samarkand Олег Иванов на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности" в Самарканде.Первые полёты авиакомпания планирует начать феврале-марте 2023 года.Компания будет базироваться в Самарканде и выполнять полеты по многим направлениям Европы, Азии, в частности, в Индию, Саудовскую Аравию, Израиль, ОАЭ, Турцию и Таджикистан.Читайте также: Рейсы из России в Ферганскую долину задерживаются или переносятся
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узбекистан самарканд авиакомпания россия москва санкт-петербург сочи екатерингбург самара казань авиарейсы направления европа азия air samarkand
узбекистан самарканд авиакомпания россия москва санкт-петербург сочи екатерингбург самара казань авиарейсы направления европа азия air samarkand
Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России
Представители авиакомпании Air Samarkand рассказали корреспонденту Sputnik на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности".
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Новая узбекистанская авиакомпания Air Samarkand будет осуществлять полёты в 6 городов России.
Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал PR-директоr Air Samarkand Олег Иванов на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности" в Самарканде.
"На первом этапе наша авиакомпания будет летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Самару" - рассказал Иванов.
Первые полёты авиакомпания планирует начать феврале-марте 2023 года.
Компания будет базироваться в Самарканде и выполнять полеты по многим направлениям Европы, Азии, в частности, в Индию, Саудовскую Аравию, Израиль, ОАЭ, Турцию и Таджикистан.