https://uz.sputniknews.ru/20221214/novaya-aviakompaniya-uzbekistana-zapustit-reysy-v-6-gorodov-rossii-30735624.html

Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России

Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России

Представители авиакомпании Air Samarkand рассказали корреспонденту Sputnik на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности".

2022-12-14T14:57+0500

2022-12-14T14:57+0500

2022-12-14T14:57+0500

общество

авиакомпания

узбекистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30734737_0:81:1025:657_1920x0_80_0_0_6ee4c051911993afb979cfa2b90707ca.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Новая узбекистанская авиакомпания Air Samarkand будет осуществлять полёты в 6 городов России.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал PR-директоr Air Samarkand Олег Иванов на полях конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности" в Самарканде.Первые полёты авиакомпания планирует начать феврале-марте 2023 года.Компания будет базироваться в Самарканде и выполнять полеты по многим направлениям Европы, Азии, в частности, в Индию, Саудовскую Аравию, Израиль, ОАЭ, Турцию и Таджикистан.Читайте также: Рейсы из России в Ферганскую долину задерживаются или переносятся

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд авиакомпания россия москва санкт-петербург сочи екатерингбург самара казань авиарейсы направления европа азия air samarkand