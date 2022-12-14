https://uz.sputniknews.ru/20221214/reysy-iz-rossii-v-ferganskuyu-dolinu-zaderjivayutsya-ili-perenosyatsya-30732047.html

Рейсы из России в Ферганскую долину задерживаются или переносятся

Рейсы из России в Ферганскую долину задерживаются или переносятся

Причиной тому – плохие погодные условия и низкая видимость в аэропортах Ферганы, Андижана и Намангана

2022-12-14T12:38+0500

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фергана

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Плохая видимость, вызванная густым туманом, стала причиной задержек в приеме и отправлении рейсов из аэропортов Ферганской долины, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.В частности, из-за непогоды в Фергане задерживается с вылетом самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ургенча. Борт с 73 пассажирами должен был вылететь в 9.35.Из-за плохой видимости отменили также рейсы Фергана-Самарканд- Фергана-Ташкент.Самолет из России пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, борту из Санкт-Петербурга, следовавшему в Фергану, пришлось сесть в Ташкенте.А рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways HY9628/9627 (Ташкент — Фергана — Москва) и HY081 (Ташкент — Фергана) перенесли на более позднее время.Из-за плохой видимости в Андижане на несколько часов задержался в аэропорту вылета рейс из Москвы. Самолет ушел в зону ожидания и направится на запасной аэродром.Перенесли рейсы и следующие в аэропорт Намангана. Международные аэропорты Ферганы, Андижана и Намангана ожидают улучшения погодных условий и видимости, сообщили в пресс-службе.Читайте также: Сумму, подлежащую таможенному декларированию, могут увеличить до 100 млн сумов

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