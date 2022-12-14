https://uz.sputniknews.ru/20221214/opyt-kashkadari-po-upravleniyu-vodoy-rasprostranyat-na-vsyu-respubliku-30729360.html
Опыт Кашкадарьи по управлению водой распространят на всю республику
Опыт Кашкадарьи по управлению водой распространят на всю республику
Правительство приняло постановление распространить опыт управления водными ресурсами Кашкадарьинской области на все регионы страны.
2022-12-14T11:31+0500
2022-12-14T11:31+0500
2022-12-14T11:37+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
кашкадарьинская область
сельское хозяйство
орошение земель
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления водными ресурсами на основе опыта Кашкадарьинской области".В Кашкадарьинской области возрастает роль агрокластеров в сельскохозяйственном производстве. Они работают на 34,5 тыс. га арендованных земель и на 258,7 тыс. га – в рамках фьючерсных контрактов.При этом часть доходов агрокластеров используют для эффективного управления водными ресурсами, а водными объектами руководят на основе государственно-частного партнерства.Руководство области и аграрии проводят модернизацию объектов водного хозяйства, внедряют водосберегающие технологии. Современные технологии используют и в управлении водой, ее учете и отчетности. Наряду с этим, взамен неисправных лотков и других оросительных сетей устанавливают капельные системы.Правительство приняло решение распространить опыт Кашкадарьи на все регионы Узбекистана. При этом передача объектов государственного водного хозяйства в управление агрокластерами будет осуществляться на основе договоров с Минводхозом на принципах государственно-частного партнерства.Также Кабмин утвердил прогнозные показатели внедрения мониторинга потребления воды и системы дистанционного управления в водоканалах государственной оросительной системы.Читайте также: Какие инвестиции Татарстан готов вкладывать в джизакскую экономику в 2023 году
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узбекистан кашкадарьинская область сельское хозяйство водопользование орошение ирригация капельное инновационные технологии постановление правительства
узбекистан кашкадарьинская область сельское хозяйство водопользование орошение ирригация капельное инновационные технологии постановление правительства
Опыт Кашкадарьи по управлению водой распространят на всю республику
11:31 14.12.2022 (обновлено: 11:37 14.12.2022)
Часть доходов агрокластеров будут использовать для эффективного управления водными ресурсами.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik.
Кабинет Министров принял постановление
"О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления водными ресурсами на основе опыта Кашкадарьинской области".
В Кашкадарьинской области возрастает роль агрокластеров в сельскохозяйственном производстве. Они работают на 34,5 тыс. га арендованных земель и на 258,7 тыс. га – в рамках фьючерсных контрактов.
При этом часть доходов агрокластеров используют для эффективного управления водными ресурсами, а водными объектами руководят на основе государственно-частного партнерства.
Руководство области и аграрии проводят модернизацию объектов водного хозяйства, внедряют водосберегающие технологии. Современные технологии используют и в управлении водой, ее учете и отчетности. Наряду с этим, взамен неисправных лотков и других оросительных сетей устанавливают капельные системы.
Правительство приняло решение распространить опыт Кашкадарьи на все регионы Узбекистана. При этом передача объектов государственного водного хозяйства в управление агрокластерами будет осуществляться на основе договоров с Минводхозом на принципах государственно-частного партнерства.
Также Кабмин утвердил прогнозные показатели внедрения мониторинга потребления воды и системы дистанционного управления в водоканалах государственной оросительной системы.