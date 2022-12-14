https://uz.sputniknews.ru/20221214/shavkat-mirziyoev-posetil-semeynyy-detskiy-dom-30732716.html

Шавкат Мирзиёев посетил семейный детский дом

Шавкат Мирзиёев посетил семейный детский дом

Здесь он ознакомился с условиями жизни детей, а также провел совещание по вопросам развития ташкентских махаллей.

2022-12-14T13:24+0500

2022-12-14T13:24+0500

2022-12-14T13:24+0500

общество

шавкат мирзиёев

детский дом

махалля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30724266_0:62:1196:735_1920x0_80_0_0_b4e4fa9bf7c5c705a90b82ffbfe184d0.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев накануне посетил детский дом семейного типа в махалле Найман Учтепинского района. Здесь он ознакомился с условиями жизни детей, сообщает пресс-служба главы государства.Двухэтажное здание детского дома реконструировала Национальная гвардия республики. Здесь могут проживать 12 семей. В каждой из квартир есть вся необходимая мебель и бытовая техника.Кроме того, в жилом комплексе есть 2 спортивных зала, стадион для мини-футбола, детские и воркаут—площадки, зеленая зона с декоративными и фруктовыми деревьями. На небольшом приусадебном участке семьи могут выращивать продукты для своего стола.Всего на территории Узбекистана действует 131 семейный детский дом, в котором воспитывается 808 детей.Здесь же президент провел совещание по вопросам развития ташкентских махаллей. Как отметили в ходе совещания, с начала года в столичных махаллях реализовали 650 проектов, создали тысячи новых рабочих мест.Президент поставил перед властями столицы задачу полностью задействовать потенциал города по развитию торговли, промышленности и сферы услуг.Глава государства также обсудил с руководителями районов ближайшие планы и запросы жителей, на их основе определили план мероприятий по ремонту 44 социальных объектов, строительству детского сада, поликлиники, парка культуры.В столице также планируют создать на основе 9 теплоцентралей современные тепло- и электрогенерирующие центры, которые будут вырабатывать ежегодно более 3 млрд кВт/ч электроэнергии.Читайте также: Мирзиёев зашел в обычную столичную многоэтажку — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент семейный детский дом найман учтепинский район совещание по развитию махаллей строительство социальных объектов детский сад поликлиника тепло и электрогенерирующие центры