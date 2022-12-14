https://uz.sputniknews.ru/20221214/uzbekistanskie-biznesmeny-uchastvuyut-v-mejdunarodnoy-biznes-nedele-v-ufe-30738463.html
Узбекистанские бизнесмены участвуют в Международной бизнес-неделе в Уфе
Узбекистанские бизнесмены участвуют в Международной бизнес-неделе в Уфе
В рамках форума пройдет более 50 деловых мероприятий, выступят свыше 500 спикеров из 20 стран.
2022-12-14T19:48+0500
2022-12-14T19:48+0500
2022-12-14T19:48+0500
экономика
башкортостан
бизнес
россия
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Бизнесмены из Узбекистана принимают участие в Международной неделе бизнеса, проходящей в Уфе.Форум проходит в Башкортостане с 14 по 16 декабря. На своих площадках он собрал более трех тысяч участников, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.В рамках форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят свыше 500 спикеров из 20 стран.В числе участников глава республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский и другие.Отдельные круглые столы пройдут с представителями делегаций Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси, Турции.Читайте также: Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России
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узбекистан россия башкортостан уфа международная неделя бизнеса
узбекистан россия башкортостан уфа международная неделя бизнеса
Узбекистанские бизнесмены участвуют в Международной бизнес-неделе в Уфе
В рамках форума пройдет более 50 деловых мероприятий, выступят свыше 500 спикеров из 20 стран.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Бизнесмены из Узбекистана принимают участие в Международной неделе бизнеса, проходящей в Уфе.
Форум проходит в Башкортостане с 14 по 16 декабря. На своих площадках он собрал более трех тысяч участников, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.
В рамках форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят свыше 500 спикеров из 20 стран.
В числе участников глава республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский и другие.
Отдельные круглые столы пройдут с представителями делегаций Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси, Турции.